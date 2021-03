Gerry Scotti, alla conduzione della trasmissione “Caduta Libera”, si è mostrato sconvolto. La reazione va virale.

Gerry Scotti è da sempre noto per il suo carattere brillante e ironico. Il conduttore è alla guida della trasmissione “Caduta Libera” in onda su Canale 5 nel tardo pomeriggio. Nella puntata di ieri ha intrattenuto gli spettatori con un divertente siparietto.

Tutto è accaduto quando i concorrenti in gara non sono riusciti a trovare la soluzione di un quesito. Il gioco ha presentato una serie di lettere dentro le quali si celava la parola giusta. Unico indizio “Al mercato”. I partecipanti hanno dato risposte sbagliate e nessuno è riuscito a svelare il termine enigmatico celato nella fila di parole. A questo punto l’intervento di Gerry che nello sconforto ha sottolineato: “Dai è facilissimo”. La partecipante Ilaria prova con la parola “Serpi”. Il conduttore, nelle risate, si mostra sconcertato. “Ma che. Le serpi al mercato”, commenta.

Gerry Scotti: siparietto comico a “Caduta Libera”

Nel siparietto verificatosi ieri sera nella puntata di “Caduta libera”, Gerry Scotti si è mostrato senza parole ironizzando sulle difficoltà dei concorrenti in merito a una risposta. Tra risate e battute la vicenda si è conclusa quanto il concorrente Fabrizio indovina e Ilaria esce di scena. “Ce l’ha 2-3 kg di serpi che devo portarle da mia suocera?”, ironizza il conduttore.

In questo periodo Scotti è al centro dell’attenzione per una serie di critiche. Alcuni spettatori lamentano di ricordare le risposte presentate nel gioco. Per via dell’emergenza sanitaria e garantire la massima sicurezza, le puntate mandate in onda sono vecchie repliche. In particolare una spettatrice ha espresso le lamentele rivolgendosi alla posta di Maurizio Costanzo sul giornale Nuovo.

Il collega e amico di Scotti ha preso le sue difese spiegando che per ora il cast si trova impossibilitato a registrare le nuove puntata per via della pandemia.