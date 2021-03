Giorgia Palmas, 39 anni: la FOTO in splendida forma. È uno splendore

Giorgia Palmas in splendida forma su Instagram. Festeggia insieme ai suoi follower il suo compleanno e ripercorre tappe della sua vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

La show girl Giorgia Palmas ha condiviso sul suo profilo Instagram le immagini più belle del suo compleanno. L’ex velina mora del tg satirico Striscia la Notizia ha spento 39 candeline ieri, 5 Marzo. Arrivata quasi alla soglia di una nuova decina, fa un bilancio della sua vita e ripercorre le tappe più importanti degli ultimi 20 anni.

“Quando ci sono arrivata ai 39?” – scrive in didascalia. Come lei stessa ricorda, era una giovanissima 19enne quando dalla sua città natale, Cagliari, si trasferì a Milano e venne scelta per apparire nel programma già citato di Antonio Ricci. Giorgia Palmas si rivede, dunque, 25enne e le sembrava di essere già adulta. Poi nel 2009 è arrivata la sua Sofia, nata dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini. Dieci anni fa ha partecipato all’avventura de l’Isola dei famosi. Poi l’incontro con Filippo Magnini, suo attuale compagno e padre della piccola Mia, nata 5 mesi fa.

“La Vita è un viaggio meraviglioso” – continua a scrivere Giorgia Palmas – “A volte il tempo non passa mai, altre volte corre e sta a noi fermare nei nostri ricordi (solo) i momenti più belli. 39 non vi temo (forse…)”.

Giorgia Palmas: si prospetta un radioso 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Giorgia Palmas e Filippo Magnini non hanno mai nascosto di voler suggellare la loro unione con un bel matrimionio e organizzare una cerimonia in cui saranno presenti tutti gli amici e le persone a cui vogliono bene. Avevano già programmato tutto per lo scorso marzo. Il Coronavirus ci ha messo lo zampino e i due hanno rinviato al 5 dicembre. Anche questa volta, però, nuovi intoppi sono sopraggiunti che avrebbero mortificato un momento così speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

“Siamo arrivati al punto che, se vogliamo sposarci, lo possiamo fare solo con i testimoni presenti” – ha detto Giorgia Palmas. “L’idea di avere le bambine e i nostri genitori lontani rende le cose non fattibili, almeno per il momento. Per ora ci sono altre priorità, come la salute.”

Filippo Magnini ha sottolineato: “Io ci tengo, voglio metterle la fede al dito. Per me è un segno importante. La formalità arriverà dopo”.

Che sia il 2021 l’anno giusto? In questo modo anche la piccola Mia (insieme alla sorella Sofia di 12 anni) sarà testimone del grande amore dei suoi genitori.