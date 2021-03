Giovanna Botteri si confessa prima di Sanremo: “Peggio di stare…”

La giornalista Rai Giovanna Botteri in conferenza stampa a Sanremo ha detto che il palco dell’Ariston le fa più paura delle bombe in guerra

La 71ma edizione del Festival della canzone italiana si avvia alla sua conclusione e questa sera Sanremo 2021 terminerà con una grande trafila di grandi ospiti. Il padrone di casa Amadeus avrà ancora una volta al suo fianco accanto Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro mentre saranno ben tre le Tre invece le co-conduttrici femminili che lo assisteranno durante la serata.

Tra queste l’attrice Serena Rossi, prossima alla conduzione della trasmissione “La canzone segreta”, Tecla Insolia, protagonista della fiction “La bambina che non voleva cantare” dedicata a Nada ed infine e la giornalista Giovanna Botteri. Proprio quest’ultima ha però rilasciato una forte dichiarazione oggi durante la conferenza stampa davanti i giornalisti che ha lasciato tutti senza parole.

Scatta l’ansia pre finale Sanremo: Botteri confessa che “c’è la paura di fare una brutta figura”

Siamo abituati a vedere Giovanna Botteri sempre in prima linea per raccontare le vicende di guerra ed i fatti di attualità e mai ci saremmo aspettati che la giornalista Rai avesse timore del palco dell’Ariston.

Sicuramente Giovanna con la sua presenza sul palco e il duo monologo lascerà il segno, nel frattempo però in conferenza stampa ha dichiarato di soffrire molto la pressione per questa grande sfida che l’attende. “Sono iper emozionata, preoccupata, tesissima, stanotte non ho chiuso occhio. Uno pensa, ma come, le bombe…L’emozione e la responsabilità che provo è quasi peggio delle bombe”.

L’inviata poi ha specificato che non farà grandi discorsi, “non farò appelli e sono stonatissima. Ballare? Sul tango possiamo parlarne…Non lo so, lo sapremo soltanto vivendo, incrociamo le dita. Farò una bruttissima figura, cercate di risparmiarmi”.