Giovanna Civitillo, il vestito rosso e la scollatura da censura. Unica – FOTO

La showgirl e compagna di Amadeus, Giovanna Civitillo, si mostra felicemente ed interamente in rosso per l’apparizione in prima serata.

Una cornice di simpatici peperoncini è stata quella aggiunta volutamente alla didascalia dell’ultima pubblicazione sanremese della showgirl e ballerina di origini campane, Giovanna Civitillo. Apparso sulla piattaforma social di Instagram dopo averlo sfoggiato in diretta, il vestito meravigliosamente scollato, tessuto da merletti e tulle, ed ovviamente in total red scelto appositamente per l’occasione in prima serata dalla moglie di uno dei conduttori del Festival di Sanremo, Amadeus, ha subito riscosso un riguardevole successo.

Giovanna Civitillo, unica in rosso: il caldo sorriso promette faville

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

“Giovanna i tuoi sorrisi sono calore❤️“, ad esporsi tra gli altri numerosi commenti allo scatto post serata è una delle più fedeli fan della soubrette napoletana. A quanto pare, oltre al meraviglioso abito indossato da lei nella serata di ieri, a fare breccia nei cuori dei suoi ammiratori sia stato innanzitutto il suo carisma da attuale first lady del Festival.

L’istantanea che vede la sorridente Giovanna apparire in primo piano ha attualmente ricevuto un totale di oltre 16mila apprezzamenti. “🌶 Buon Festival 🌶“, aveva poi aggiunto lei stessa. Alludendo forse alla sua dote di sensualità al rosso della passione iconograficamente rappresentato dal suo vestito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

Per concludere non c’è un capo d’abbigliamento che la ballerina abbia indossato senza un palese riferimento ad uno stile che appare ad oggi come un mix tra il fiabesco e la più assoluta eleganza. Glitter, tulle e fiocchi giganteschi tutte scelte messe alla prova nel corso delle prime quattro serate. Ora non resta che attende l’ultimo capo che verrà mostrato per la finale di questa sera.