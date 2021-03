Hoara Borselli, il tacco da urlo e la posa sulle scale che ti incanta – FOTO

Hoara Borselli e l’outfit che stupisce e seduce, la posa su Instagram conquista i fan: bellezza senza precedenti

Hoara Borselli, l’ex modella italiana, nonché attrice e conduttrice, è nel pieno della forma fisica. Lo dimostra con uno scatto su Instagram dove esibisce un outfit da urlo e la sua bellezza stratosferica, battendo in un batter d’occhio le giovani influencer. Stile, femminilità, classe, queste le componenti del suo fascino, quanto mai splendente, che non si possono imparare.

Hoara Borselli, meravigliosa visione

Ha intrapreso dapprima la carriera come modella, in seguito si è data alla recitazione. Ha anche vinto l’edizione del talent game Ballando con le Stelle nel 2005, dopo la quale è approdata a teatro nel musical “La febbre del sabato sera“. Si è prestata come conduttrice televisiva e radiofonica, fino all’attuale ruolo di opinionista in svariati programmi, quasi fissa.

Hoara Borselli nel tempo ha dimostrato di avere profonda conoscenza in ambito politico e sociale, interesse sugli argomenti di attualità, pensiero critico e lucido sulla realtà, che le hanno aperto le porte dei talk politici. Presenza importante da Massimo Giletti a Non è l’Arena, da Nicola Porro a Quarta Repubblica e anche a Mattino Cinque di Federica Panicucci, l’ex modella ha manifestato ampia cultura generale.

Intelligenza, eleganza, e superlativa bellezza, non manca nessuna qualità a Hoara Borselli. Presenta anche sui social, è seguita da 174 mila follower su Instagram, con i quali condivide scatti della sua quotidianità. L’ultima foto ha stupito i fan, dove emerge tutto il fascino e lo splendore dell’opinionista. Seduta sulle scale in una posa ammaliante, indossa un top a corsetto, inserito nel jeans attillato, il tutto abbinato a dei sandali con tacco sfrangiati davvero divini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🇮🇹🌸Hoara Borselli 🇮🇹🌸 (@hoara_borselli)

Lo sguardo punta all’obiettivo, al quale mostra tutta l’armoniosità del suo viso. Tripudio di like, i fan non posso fare a meno di elogiare la sua bellezza.