Un giovane motociclista muore in seguito ad un incidente stradale nei pressi di Livorno. Aveva soltanto 25 anni.

Si è verificato sull’Arnaccio, in provincia di Pisa. L’incidente stradale che ha messo fine alla vita di un giovane motociclista a soli 25 anni. Questo sabato mattina, 6 marzo. Il motociclista è stato coinvolto in un impatto letale. Il giovane stava percorrendo una strada nei pressi del Biscottino. Mentre a bordo della sua moto ha perso definitivamente il controllo della vettura. Ed è stato in seguito alla caduta sull’asfalto di quest’ultimo che è accaduto il peggio. Il ragazzo è stato improvvisamente sbalzato in una delle cunette al bordo della carreggiata.

Leggi anche —>>> Scontro mortale tra un’auto ed una moto: 40enne perde la vita

Incidente in Moto, muore giovane di 25 anni: le dinamiche

Potrebbe interessarti anche —>>> Brutale incidente stradale: muore motociclista 30enne

Secondo le prime ricostruzioni delle Forze dell’Ordine sembrerebbe che nel violento sinistro non siano stati coinvolti altri mezzi di trasporto. In seguito si sono recati sul luogo dell’incidente. E hanno tentato di accertarsi che non ci fossero altri feriti. Hanno poi verificato con esattezza quali fossero le dinamiche dell’incidente.

A giungere per prima e con tempestività è stata invece l’assistenza medica di Collesalvetti. Al loro seguito era presente anche il loro rappresentante e la Misericordia di Vicarello. Sfortunatamente, nonostante i soccorsi siano stati allertati con prontezza, per il ragazzo a bordo della moto non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato poi annotato dallo stesso medico. Il quale anch’esso proveniva dal distretto vicino di Collesalvetti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Dopo aver preso notta di tutte quelle informazioni che potranno essere utili per ulteriori indagini strada è stata sgomberata. Gli agenti della Polizia Municipale locale, che hanno ricoperto l’incarico di supervisionare quanto accaduto, hanno infine agito affinché il traffico potesse riprendere a circolare regolarmente.