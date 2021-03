Instagram, la gaffe di Fedez in live con Chiara Ferragni: poi le scuse

Fedez e Chiara Ferragni si incontrano in diretta Instagram. I coniugi lontani si salutano e dialogono con i follower. Poi arriva lo scivolone.

Fedez e Chiara Ferragni lontani si incontrano su Instagram. Il cantante in gara al Festival di Sanremo al fianco di Francesca Michielin con il brano “Chiamami amore”, sente nostalgia di casa. Per salutare la moglie, al nono mese di gravidanza, ricorre alla tecnologia. La seguitissima coppia si dà appuntamento su Instagram dove con una live hanno dialogato anche con il pubblico.

La diretta parte dal profilo di Fedez. Dopo un primo momento in cui Chiara manca all’appello eccola arrivare esordendo: “Stavo tornando a casa. Votate Fedez e Francesca questa sera”. Non mancano le risate e le battute tra la coppia affiatata. “Senti amore oggi urlo il nome della bambina”, afferma il cantante che si becca un bel no da parte della moglie.

In questi giorni alcuni indizi sono stati svelati dai due. Giorni fa l’influencer ha postato una foto ricordo al fianco del figlio Leone appena in fasce. Poi il commento in cui ha affermato che non vede l’ora di replicare con la “baby V” in arrivo. A Sanremo poi la stessa lettera apparsa, insieme a tutte le iniziali della famiglia, sulla camicia di Fedez ha confermato la notizia. Per il resto rimane un mistero.

LEGGI ANCHE > Chiara Ferragni, il bimbo in braccio e quella V che sta facendo impazzire tutti – FOTO

Ferragnez in live, scappa scivolone: l’intervento di un fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

LEGGI ANCHE > Chiara Ferragni: cambio outfit e nuovo accessorio sempre con lei FOTO

Durante la live tra Fedez e Chiara Ferragni, tra le risate e le dolci parole, al cantante scappa una gaffe. “Vorrei avere il fisico di Manuel Agnelli. Ha un fisico incredibile per avere 60 anni”, le parole del cantante.

Immediato l’intervento della Ferragni che lo corregge sottolineando che non ha così tanti anni. Un fan arriva in aiuto commentando che ha 54 anni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Fedez si scusa ribadendo che il fisico del musicista degli Afterhours è pazzesco. Un tentativo di recupero che magari potrà essere apprezzato da Agnelli.