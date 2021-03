Isabella Ferrari intramontabile ti distrugge con lo sguardo. Bellezza – FOTO

Il ritorno dell’intramontabile attrice Isabella Ferrari emoziona i suoi fan: qui il suo sguardo diviene sinonimo di bellezza sconfinata.

La straordinaria attrice di origini romagnole, Isabella Ferrari, è finalmente tornata operativa e si dimostra pronta per iniziare a lavorare ad un nuovo progetto cinematografico ancora non interamente rivelato. La bella notizia si è diffusa attraverso i social, con l’immagine di Isabella adagiata con soddisfazione per il nuovo inizio su una delle balconate del Palazzo Parigi Milan Hotel, mentre fra le mani stringe stoicamente il suo copione. “Nuovo film, nuovo progetto“, una didascalia promettente e che pare non sia mai stata così impazientemente attesa dai suoi ammiratori.

Leggi anche —>>> Isabella Ferrari posta una FOTO del suo più grande capolavoro: “Ora sei pronta per spiccare il volo”

Isabella Ferrari, fra bellezza intramontabile e professionalità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ferrari (@isabellaferrarireal)

Potrebbe interessarti anche —>>> Isabella Ferrari in tailleur per lanciare il suo augurio speciale – FOTO

“Si ricomincia 🎥“, il cielo è sereno e le riaperture scaglionate di cinema e teatri in tutta la penisola iniziano a far ben sperare i professionisti dello spettacolo. Dopo un intero anno a lottare per riottenere il “privilegio” di poter mettersi ancora nei panni di un altro personaggio, di un’altra vita, di poter tornare a svolgere in serenità il proprio mestiere, sembra che il momento sia in conclusione arrivato.

Nel frattempo la bellezza intramontabile di Isabella vale a pieno titolo come simbolo di questa ripartenza. L’ultimo scatto condiviso su Instagram dall’attrice circa quindici ore fa ha due motivi principali. La semplicità del suo outfit in primis che, in un dolcevita nero e jeans molto classici, mantiene la giusta eleganza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ferrari (@isabellaferrarireal)

Poi il carisma che tutti i suoi fan ben conoscono, derivante dalle sue indimenticabili interpretazioni ispirate da altrettanto grandi registi, come Ferzan Ozpetek, Nanni Moretti, Gabriele Muccino… Una chioma bionda in cornice accompagnata da uno sguardo prettamente magnetico sembrano oggi risuonare come una vera e propria promessa.