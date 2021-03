Ivana Icardi in dolce attesa è divina. Occhi di ghiaccio e un lato A epico – FOTO

La bella sorella di Icardi, Ivana, ha postato una nuova foto che la ritrae in lingerie nel salotto di casa. Radiosa fa impazzire i suoi fan

Ivana Icardi, sorella dell’attaccante del Psg Mauro Icardi, ha annunciato il sesso della sua figlioletta avuta con il fidanzato Hugo Martin Sierra, conosciuto durante l’edizione 2020 del reality spagnolo “Supervivientes”.

Ivana è nota in Italia per la sua partecipazione alla sedicesima edizione del “Grande Fratello”, la gravidanza è mostrata mano a mano nel suo procedere sui social, la giovane ha infatti deciso di non tenere la notizia per sé e di comunicarla immediatamente anche ai 965mila follower.

Nell’ultimo scatto postato è stupenda con il seno in bella mostra evidenziato da una lingerie provocante, ma il messaggio che lancia è emblematico della situazione che sta vivendo come futura madre.

Ivana Icardi radiosa sui social, seno in bella mostra e lingerie peccaminosa