Joe Bastianich contro Antonino Cannavacciuolo. Il motivo dell’accesa discussione

Joe Bastianich contro Antonino Cannavacciuolo. I due personaggi al top nel settore culinario saranno presto protagonisti di una nuova avventura

Antonino Cannavacciuolo è reduce freschissimo della decima edizione di Masterchef. La popolare contesa a suon di pentole e padelle si è conclusa lo scorso 4 marzo. A salire sul gradino più alto del podio è stato Francesco Aquila, maître 34enne di Igea Marina. Nel corso delle puntate è riuscito ad ottenere consensi non solo da parte del pubblico, ma anche dagli impietosi giudici: il già citato Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

Gli appassionati del settore cibo e cucina non dovranno attendere molto per godere di una nuova sfida tra manicaretti e pietanze sopraffine. Arriva in tv Family Food Fight su Sky Uno, in onda da giovedì 11 Marzo. Ne vedremo delle belle, soprattutto per la presenza dei conduttori dal caratterino “pepato”.

Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo: protagonisti di Family Food Fight

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joe Bastianich (@jbastianich)

Family Food Fight Italia torna per la seconda edizione su Sky Uno. Squadra vincente non si cambia. Ritroveremo Joe Bastianich, sua madre Linda (espertissima cuoca) e lo chef Antonino Cannavacciuolo.

Il binomio cibo e famiglia richiama sempre ottime vibrazioni, sa di casa e ricordi. Questa è proprio la carta vincente del format in cui si sfideranno, puntata dopo puntata, sei famiglie, tutte composte da quattro membri. I campioni vinceranno 100mila euro € in gettoni d’oro.

Il condimento migliore dello spettacolo saranno senza dubbio i battibecchi tra Bastianich e Cannavacciuolo, tutti e due dotati di un bel temperamento frizzante e battagliero. Leggendaria è diventata la loro disputa sull’impiattamento del risotto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Cannavacciuolo (@antoninochef)

Cannavacciulo insiste che vada servito in un piatto piano. Opinione contraria per Bastianich che lo proporebbe in un piatto fondo. “Il mondo non finisce alla spiaggia italiana” – ha detto l’imprenditore americano allo chef partenopeo che, dal canto suo, rispose che negli Stati Uniti non sono in grado di cucinare a dovere i piatti italiani. Gli avrebbe suggerito di farsi aiutare dal collega Cracco per avere più informazioni. A quanto pare, l’umiliazione subita fece allontanare Bastianich da Masterchef.