Karina Cascella, occhi di ghiaccio e seno da urlo. Magnifica – FOTO

Karina Cascella ha pubblicato una foto su Instagram in cui si celebra la bellezza in tutte le sue forme. Dagli occhi al seno scoperto: un sogno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Da Bergamo con “Furore“, la bella e affascinante, Karina Cascella vi manda un bacio intenso e un arrivederci nelle prossime ore… Cosa ci riserverà nelle prossime ore, l’ex “terremoto” di “Uomini e Donne”?

I follower del gossip nazionale possono tranquillizarsi perchè Karina tra non molto apparirà in cabina di regìa, per portarvi qualche nuovo e sorprendente rumor. Lo si legge dal suo tenero e delicato sguardo, dai suoi profondissimi occhi che il futuro della showgirl casertana poteva essere scritto spaziando tra i salotti Mediaset, nelle vesti di opinionista tv.

La presenza di una personalità maschile forte, da sempre voluto al proprio fianco era tutto ciò che le serviva per cancellare definitivamente dalla sua mente, un passato in famiglia turbolento, segnato dalle attività di alcoolizzazione del padre

LEGGI ANCHE —–> Giorgia Palmas, 39 anni: la FOTO in splendida forma. E’ uno splendore

Karina Cascella, relax e baci su Instgram “nella speranza che mi sentiate”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

LEGGI ANCHE —–> Flora Canto è super affascinante: con l’inquadratura da dietro il colpo al cuore è garantito! – FOTO



Le complicazioni dovute al passato per Karina Cascella sono soltanto un lontanissimo ricordo, che lei ha saputo distogliere dalle attenzioni, cercando il confronto con l’altro. Così la showgirl campana ha completato l’ultimo “stadio” di una metamorfosi a livello globale che l’ha portata a sentirsi bene con se stessa e con gli altri.

Oggi l’ex imprenditrice di “Uomini e Donne” ha trovato la sua dimensione reale in tv e nella vita in generale. Grazie alle enormi e indiscusse qualità di “campionessa” del gossip, Karina Cascella ha conquistato gli studi di “Pomerggio 5” da Barbara D’Urso, portando una “ventata” di novità alle orecchie attente del pubblico.

Per l’anteprima del palinsesto pomeridiano, la Cascella si è fatta immortalare in anteprima con una “bellissima maglia color lilla” che lascia ampio spazio alla scollatura centrale da brividi. Impossibile non sottolineare l’esuberanza delle curve e uno sguardo di ghiaccio, quasi di ammirazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Lei vuole sentire il “fracasso” più totale e accendere l’entusiasmo su Instagram, con una fantastica “porzione” di adrenalina. E voi, invece siete d’accordo con lei?