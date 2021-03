Lorella Cuccarini, in rosa incanta i followers: un vero schianto – FOTO

Lorella Cuccarini, in rosa incanta i followers: un vero schianto. La professoressa di Amici di Maria De Filippi si prepara al serale del programma

Lorella Cuccarini è una dei volti italiani più amati di sempre. Di recente ha conquistato un pubblico di giovani diventando la nuova professoressa di Amici di Maria De Filippi: oltre al talento, lì sta avendo modo di far conoscere la bella persona che è, molto materna e sempre disponibile per i suoi allievi che fanno molto affidamento su di lei. Adesso però, dopo mesi di preparazione, manca davvero poco al serale del programma.

Lorella Cuccarini si prepara al serale di Amici: è bellissima

Nel programma Lorella si ritrova spesso a litigare con Alessandra Celentano, insegnante del programma di danza classica da tanti anni. Le due ci hanno provato ad andare d’accordo all’inizio ma al momento si ritrovano a litigare spesso e a dividere l’opinione pubblica. C’è chi apprezza di più la tranquillità di Lorella e la sua dolcezza, e c’è chi invece apprezza di più Alessandra che da anni lavora in questo programma e riesce a farsi amare ed essere iconica in ogni sua sfaccettatura. Ciò non toglie che siano due donne con due caratteri molto forti e sicuramente molto amate.

Anche sui social Lorella è seguitissima: ha migliaia di fans che la seguono ogni giorno, inondandole il profilo di likes, commenti e complimenti. Certo, ci sono anche tanti leoni da tastiera, ma come lei stessa ha dichiarato nella scuola di Amici, fa del suo meglio per ignorarli e andare avanti.