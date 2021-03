Marina La Rosa, non ha peli sulla lingua. Un sabato pomeriggio pungente

Marina La Rosa è un’ opinionista, attrice e showgirl italiana, conosciuta per aver preso parte come concorrente alla prima edizione del Grande Fratello.

Marina La Rosa entra a far parte del piccolo schermo e nella storia dei reality show d’Italia grazie al Grande Fratello, la showgirl è stata una concorrente della prima edizione della casa di Cinecittà, edizione che diede tantissima notorietà a Pietro Taricone e Cristina Plevani (vincitrice del programma).

Durante il Grande Fratello, Marina si è distinta per essere stata una vera provocatrice, fama di cui gode ancora oggi, e per aver avuto un piccolo flirt con Rocco Casilino. Terminato il programma è stata travolta dalla popolarità e la stessa Marina ha dichiarato di aver sofferto di attacchi di panico per questa nuova vita dopo il reality.

Nel 2019 parte per ’Honduras come concorrente dell’Isola dei Famosi vip ed in questa occasione si classifica seconda.

La showgirl è sposata con l’avvocato Guido Bellitti, la coppia ha due figli di nome Andrea e Gabriele.

Metti un noioso sabato pomeriggio e Marina La Rosa ed ecco che si ha la combinazione perfetta per buttare frecciatine qua e là, a tratti diverte a tratti cinica, Marina esprime il suo stato d’animo con un post su Instagram:

“Sabato.

L’umore non è dei migliori, il periodo non aiuta e Sanremo neanche.

Un’edizione imbarazzante.

Per quanto siano bravi i conduttori sembrano anche loro anestetizzati davanti alle poltrone vuote di un pubblico mancante. Ho trovato raccapricciante l’imitazione o parodia (se tale voleva essere) di Jo squillo e la Salerno. A mancare non è il pubblico ma le idee.

Poi, altra questione importantissima di oggi.. vi sembra facile fare una foto?!Sbagliate. Bisogna mettersi in un punto in cui la luce sia a favore, aggiungiamo forse un filtro per rendere il set più caldo (o freddo come vi piace), una posizione in cui non sembro più idiota di quanto in realtà sia e, soprattutto, un’amica che sa cogliere il momento giusto, lo scatto perfetto. Per arrivare a questa (che mi sembra la più accettabile) ne sono state fatte 64 tra io che dico ‘aspetta’ io che rido come una sguaiata ed io che mi sistemo i capelli (sporchi tra l’altro).”

E continua: “Non sottovaluterei quindi l’importante problematica che affligge da sempre gli influencer, questo grandissimo stress a cui quotidianamente devono sottoporsi, un lavoro talmente difficile che, credetemi, è più facile fare il l’ingegnere aerospaziale.

Grazie @reneeribes per improvvisarti fotografa ma all’occorrenza anche infermiera sorella madre zia e vicina di casa. Ci sei ed io ci sono il resto non conta, musica e il resto scompare.

Le foto non saranno bellissime (ma il mio look si per fortuna).

Ah.. i miei preferiti, tornando al Festival, sono guarda caso due siciliani, Colapesce e Dimartino.

Musica leggerissima, è quello di cui avrei bisogno.

Buon sabato amici.”