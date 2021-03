Matilde Brandi, shorts invisibili e stacco di coscia estremo – FOTO

L’ultimo outfit tipicamente estremo e giovanile della showgirl Matilde Brandi lascia intravedere quanto lei possa essere semplicemente irresistibile.

La conduttrice e ballerina, Matilde Brandi, ha deciso di regalarsi una piacevole siesta serale degna di un moderabile, seppur casalingo, venerdì sera. Nonostante nella didascalia allo scatto pubblicato su Instagram abbia inserito una frase che sembra alludere ad un palese stato di sonnolenza: “Buona notte 💤😴“, appare più come la dimostrazione della sua maniera del tutto originale di partecipare alla movida notturna. Raggiante e dinamica seppur adagiata sul divano della propria dimora, la showgirl romana sorseggia il suo cocktail in un outfit minimale ma attento al singolo dettaglio.

Matilde Brandi, i fan colgono l’estremo dettaglio ed elogiano la sua vivacità

L’istantanea in cui Matilde veste con un paio di shorts a dir poco invisibili, una chiara camicetta in jeans molto delicata e delle scarpe luminescenti ed argentate che si mostrano come il dettaglio più estremo ed ambito, rispetto almeno al restante della sua mise en place, pubblicata circa nove ore fa. Inoltre proprio adesso starebbe per raggiungere i quasi 12mila apprezzamenti da parte dei suoi fan.

Dopo la sua partecipazione nella casa del Grande Fratello Vip, la bionda soubrette ha ripreso con il giusto entusiasmo ed a pieno ritmo il suo ruolo di conduttrice, eppure nelle ultime ore sembra che qualcosa abbia messo in crisi il suo umore prettamente solare.

Si tratterebbe di un’inaspettata delusione amorosa che si starebbe diffondendo a macchia d’olio su molte testate di gossip. Che la scelta di brindare nella scorsa notte non sia stata dunque dettata da una repentina decisione di andare avanti e lasciare le lacrime nel passato? Chissà, nel frattempo la diretta gieffina dalla casa di Matilde è stata ugualmente un successo. Ed il suo fascino resta ad ogni modo irresistibile.