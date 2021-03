Incidente mortale tra due auto: perde la vita una donna

Il tragico scontro è avvenuto sabato pomeriggio (6 marzo) poco dopo le ore 16:30 in via Convento. Vittima dello schianto una 60enne.

Sabato, 6 marzo, una donna di 60 anni ha perso la vita in un tragico incidente automobilistico. Il dramma ha avuto luogo in via Convento, nel comune di Viadana, in Lombardia. Lo schianto è stato violentissimo e ha coinvolto due auto. Secondo quanto riportano i media, la 60enne era a bordo di un’utilitaria Dacia. Al volante vi era il marito, 60 anni, il quale stava uscendo da via San Nicola. L’incidente è avvenuto nei pressi di un incrocio: durante la manovra la Dacia si è scontrata con una Peugeot 208 nera guidata da una 20enne.

L’impatto è stato fatale

Il tragico schianto automobilistico ha coinvolto tre persone ed è avvenuto poco dopo le ore 16.30, in prossimità della scuola guida Busi in via Convento. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente accorse due ambulanze, tra cui quella della Croce Verde di Viadana, un’automedica dell’Oglio Po e l’elisoccorso proveniente da Brescia. Oltre a loro anche i vigili del fuoco di Viadana e la polizia locale, alla quale sono state affidate le indagini su dinamiche e circostanze dell’incidente stradale. Stando a quanto riferiscono i notiziari, la 20enne è rimasta illesa; mentre il 65enne è rimasto ferito, ma le sue condizioni di salute non sono gravi. Nulla da fare invece per la 60enne, morta sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

Al momento non si conoscono le generalità della persona che ha perso la vita nello scontro Pubblicato da Gazzetta di Mantova su Sabato 6 marzo 2021

Secondo quanto riporta la Gazzetta di Mantova, al momento restano sconosciute le generalità della vittima dell’incidente: le indagini restano aperte.

Fonte Gazzetta di Mantova