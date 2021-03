La rivelazione di Antonella Mosetti sulla figlia Asia che non piace ai fan

La showgirl Antonella Mosetti negli studi di Barbara D’Urso ha rivelato che la figlia Asia non ha più intenzione di apparire in televisione.

L’avevamo conosciuta come concorrente al Grande Fratello Vip, ma ora non ha più intenzione di apparire in televisione. E’ questa la rivelazione da parte di Antonella Mosetti sulla figlia Asia Nuccetelli. La showgirl in collegamento con lo studio di Pomeriggio 5 è stata ospite di Barbara D’Urso. Non sono però felici di questa decisione i fan della giovane ragazza, ma Antonella Mosetti chiede di rispettare la decisione della figlia. Asia ha rivelato la madre ha deciso di intraprendere una strada diversa da quella del mondo dello spettacolo.

La giovane Asia vicino alle nozze? L’anello da parte di Luigi fa sognare i fan

no words are needed

🤍💍🤍 Luigi Del Prete Pubblicato da Asia Nuccetelli su Sabato 2 gennaio 2021

Le strade di Asia e Antonella quindi si separano dal punto di vista lavorativo. “Ormai ha fatto questa scelta di non apparire”. – dice Antonella in collegamento con Barbara D’Urso – “Ha preso la sua strada, sta prendendo dei brevetti per insegnare ai bambini piccoli ad andare a cavallo. Va a cavallo da quando aveva tre anni. Ha fatto questa scelta“. La giovane, fidanzata con Luigi del Prete, si mostra felice sui social. Da una foto pubblicata proprio dalla stessa Asia sul suo profilo Facebook, potrebbero essere vicine le nozze dei due giovani. A far sognare i fan è un post, pubblicato proprio dalla ragazza, con un anello regalato da Luigi con un messaggio eloquente: “Non servono parole”.

Sempre tu… qualsiasi cosa succederà! Pubblicato da Luigi Del Prete su Domenica 18 ottobre 2020

La dichiarazione di Antonella Mosetti a Pomeriggio 5 sulla figlia Asia, nasce dalla richiesta della conduttrice di commentare le scelta delle mamme di mostrarsi sui social e in televisione con i propri figli.