Rosalinda Cannavò a Verissimo: “Il mio orribile passato come Adua Del Vesco”. La concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato i difficili anni passati nell’Ares

Rosalinda Cannavò è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. È stata eliminata in semifinale a causa di una nomination da parte della sua amica Dayane Mello, alla quale riserba un po’ di rancore. Entrambe ospiti a Verissimo hanno detto il loro punto di vista sul loro rapporto, ad oggi, inesistente. Rosalinda ha deciso di lasciare una porta aperta nel caso: “Al di là del gioco, io per lei ci sono sempre. Abbiamo soltanto bisogno di ritrovarci“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Dayane Mello a Verissimo: “Vi dico cos’è successo tra me e Rosalinda Cannavò”

Dal Grande Fratello a Verissimo: oggi ospite Rosalinda Cannavò

Successivamente, Rosalinda ha parlato un po’ di quegli anni in cui ha sofferto di anoressia e quelli invece delle relazioni finte a causa dell’Ares. Così giovane ma già un passato così pesante: per tanti anni ha dovuto fingere di avere relazioni che non erano vere. “Gabriel Garko quando è entrato nella casa e mi ha detto che potevo essere libera mi ha fatto il regalo più bello che mi potesse fare. Io sapevo della sua omosessualità, me ne aveva parlato. Tante volte avremmo voluto finirla ma avevamo paura, lui soprattutto e io volevo proteggerlo, per questo ho continuato a raccontare di essere stata la sua fidanzata“.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Dayane Mello: dopo la finale arriva la FOTO con la figlia, emozionante

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Adesso nella sua vita è tornato il sole: basta storie finte, basta nomi finti, adesso vuole solo verità e amore vero. Nella casa ha trovato Andrea Zenga, col quale ha cominciato una storia d’amore a pochi giorni dalla fine del programma.