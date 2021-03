Rosita Celentano canta la Bertè. Il VIDEO diventa subito virale

Rosita Celentano canta in diretta su Instagram l’ultimo brano di Loredana Bertè, “Figlia di…”. E il video omaggio alla cantante rock calabrese diventa subito virale

Rosita Celentano torna alla musica, e lo fa cantando l’ultimo singolo di una delle regine della canzone italiana. Rosita intona “Figlia di…“, il singolo che Loredana Bertè ha presentato in esclusiva al Festival di Sanremo. L’occasione è una diretta Instagram in cui la presentatrice analizza le esibizioni della kermesse con il suo amico ed esperto Giorgio Barbieri.

Ma prima di addentrarsi nella discussione, non resiste al fascino delle note della cantautrice calabrese e si lancia in un’interpretazione appassionata della canzone. E il video fa subito il pieno di like e commenti, e diventa virale.

Rosita Celentano canta la Bertè, e il video diventa virale

D’altronde Rosita ha sempre avuto un rapporto speciale con Sanremo. Una delle sue prime apparizioni nel mondo dello spettacolo avvenne proprio sul palco dell’Ariston. Nel 1989 fu la co-conduttrice del Festival assieme ad altri figli d’arte come Danny Quinn, Gianmarco Tognazzi e Paola Dominguin.

Ma il legame con la cittadina ligure va ben oltre, come dimostra in queste foto “vintage”. Dal cassetto dei ricordi, Rosita estrae le immagini di quando nel 1999 condusse il Capodanno Rai proprio da Sanremo.

E Rosita, da buona figlia d’arte, chissà come commenterà la reinterpretazione di Madame, che ha scelto una canzone del padre Adriano Celentano, “Prisencolinensinainciusol” per la serata delle cover.