Rosita Celentano la FOTO del 1991. Uno schianto supremo

La bella Rosita Celentano condivide una foto in cui appare bellissima e sensuale con i capelli scompigliati e un vestito

Rosita Celentano appare in uno scatto fotografico del 1991 ed è bellissima con i capelli scompigliati lunghi e mori e un abito nero in pizzo. Sensuale e femminile al massimo. Nei commenti gli utenti scrivono di quanto è bella ma non solo anni fa. Anche oggi rimane una donna bellissima e sopratutto una persona di buon cuore che si batte per i diritti degli indifesi, come gli animali. La Celentano infatti più volte ha rivelato di tenere alla salvaguardia degli animali, specialmente quelli purtroppo destinati al macello.

Rosita Celentano e la lotta per i diritti degli animali

La Celentano condivide nelle stories instagram il fatto che a Cartagena hanno appena ucciso 864 vitelli a bordo della Karim Allah. La figlia del cantante scrive:“864 vite uccise per la crudeltà del genere (dis) umano! Che schifo che facciamo?”. Poi condivide anche la foto nel noto attore Joaquin Phoenix che ha presentato i Golden Globe con luna felpa con su scritto Animal Equality. Continua a condividere immagini di animali in libertà e animali invece sfruttati da grandi e famose aziende per il loro tornaconto. Appare anche un’articolo di un giornale che la rende felice. Parla di Milano come dovrebbe essere tra 10 anni, una città senza auto, vegana, con tanti alberi e animali e al femminile.

La Celentano è attratta dalla natura e si batte per preservarla in tutto e per tutta, a partire dagli alberi e ad arrivare gli animali. S’impegna con aste per gli animali e fa passare il messaggio di diventare vegani così da evitare la sofferenza degli animali nati e cresciuti al solo scopo di essere poi macellati. La sua battaglia è lodevole e sono in tantissimi a pensarla come lei. Ci battiamo per i diritti di tutti e allora perché non anche per gli animali che non hanno voce? Sul suo profilo l’attrice condivide un video di una bambina che dice alla mamma di non voler più mangiare carne e pollo. La mamma le chiede perché e lei risponde:”Perché sono animali e a me piacciono gli animali”.

Giustamente però la mamma le fa notare che anche i pesci sono animali e allora lei dice che non mangia nemmeno più i pesci. Non vuole mangiare gli animali perché le piacciono e soffrono. La Celentano allora scrive in risposta al video condiviso:”La saggezza istintiva dei bambini! Lo sanno i bambini che non bisogna mangiare gli animali e noi continuiamo a mentir loro e a finire di distruggere questo pianeta sospeso nel cielo”.