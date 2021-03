Sabrina Salerno e la fiamma che non ha mai dimenticato FOTO

Cosa sta combinando Sabrina Salerno? Torna a far battere il cuore insieme alla sua compagna di avventure, scopriamo i dettagli della foto

Gli anni passano ma il successo resta, specie se condiviso. Nessuno ha mai dimenticato una delle esibizioni più ribelle e stravagante sul palco dell’Ariston. Era il 1991 e il pubblico italiano si stava preparando ad assistere ad uno spettacolo unico. Siamo donne era il titolo della canzone, Sabrina Salerno e Jo Squillo si presentarono in un outfit mai visto prima di allora. Oggi le due donne tornano a far battere il cuore, ancora insieme in alcune occasioni, come quella appena accennata su Instagram dalla cantante genovese.

Sabrina Salerno e Jo Squillo: una fiamma mai spenta?

Sabrina Salerno e Jo Squillo, la mora e la bionda. Insieme a Sanremo divise nella vita. I loro percorsi si sono incrociati e continueranno a farlo, ma ognuno ha intrapreso strade diverse: la genovese ha continuato a cantare e si è dedicata al mondo della recitazione, la milanese oltre alla musica è diventata anche una conduttrice televisiva. La loro fiamma però è ancora accesa e non perdono occasione di incontrarsi e condividere esperienze e momenti magici. Su Instagram entrambi hanno condiviso una loro foto: sono a Milano a fare cosa?

Insieme ancora una volta e sempre più amiche. L’età avanza ma la loro bellezza resta. Siamo donne cantavano trenta anni fa al Festival di Sanremo, oggi quella canzone è diventata l’icona di un periodo e le persone parlano ancora di quelle due ragazze portarono un po’ di rivoluzione sul palco dell’Ariston.

Nella quarta puntata del Festival 2021 i due conduttori Amadeus e Fiorello hanno omaggiato il duo femminile con una performance unica. Due parrucche, una mora e una bionda, hanno riportato lo spirito di allora su quel palco che è rimasto uguale.