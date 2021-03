Samantha De Grenet baciata dal sole sembra una statua: sublime! – FOTO

Samantha de Grenet si mostra bellissima su Instagram. Illuminata dal sole di marzo sembra una statua greca. E i fan apprezzano anche le sue riflessioni

Samantha de Grenet bellissima anche a 50 anni. Con un filo di trucco, posa riflessiva davanti alla macchina fotografica. Illuminata dal tiepido sole di marzo ha un profilo perfetto, da statua greca. La showgirl rivela i suoi pensieri e sotto la foto scrive: “Ridere, non deridere… Condividere, non dividere… Parlare, non sparlare… A volte basta una sillaba per fare la differenza tra eleganza e volgarità“. Una frecciatina alle malelingue?

I suoi fan sembrano darle ragione. Una commenta: “Sei stata l’unica vera signora della casa. Educata, mai sopra le righe, mai pettegola. L’unica a non parlare male, ma soprattutto l’unica che ha cercato di far pace nei vari battibecchi e questioni. Sei stata semplice, cercando di dimostrare quello che eri senza strafare. Complimenti!“.

Samantha De Grenet baciata dal sole sembra una statua: sublime!

Il riferimento è alle critiche piovute su di lei per la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello vip. A novembre 2020 entra nella casa di Cinecittà a gioco iniziato, ma viene eliminata durante la semifinale. Infatti perde al televoto contro Stefania Orlando, con cui aveva avuto una pesante discussione.

Particolarmente difficile anche il rapporto con Antonella Elia, che ha preso parte al Gf Vip come opinionista. A Barbara d’Urso che le chiedeva se avessero risolto i loro dissapori, ha risposto “Non ci siamo chiarite, non ci salutiamo, ci evitiamo alla grandissima e continueremo a farlo. Non ho nessuna intenzione di avere chiarimenti o confronti“.

Nella stessa occasione Samantha ha spiegato che ritiene molto gravi le accuse che Antonella le rivolse in diretta tv, e proprio per questo ha deciso di prendere le distanze.