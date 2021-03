Sanremo 2021, tutti i momenti salienti della quarta serata

A poche ore dalla finalissima che decreterà il vincitore della 71esima edizione del Festival di Sanremo, riviviamo i momenti salienti della quarta serata

La quarta serata del Festival di Sanremo si è aperta con la finale delle Nuove Proposte che ha decretato come vincitore Gaudiano con il brano “Polvere da sparo“, dedicato al padre scomparso. Sono stati consegnati anche i premi della critica: il Premio Mia Martini, assegnato a Wrongonyou e il premio Lucio Dalla a Davide Shorty.

Accanto ad Amadeus la giornalista e conduttrice Barbara Palombelli che ha affiancato il presentatore insieme a Fiorello e Zlatan Ibrahimovic.

I momenti salienti della quarta puntata del Festival di Sanremo

Una serata ricca di intrattenimento musicale. I 26 artisti in gara sono tornati a presentare i loro brani, questa volta valutati dalla sala stampa, e tra un’esibizione e l’altra non sono mancati gli ospiti. Mahmood, tornato sul palco nel quale nel 2019 vinse con “Soldi” e che rappresentò per lui un punto di partenza, ha intrattenuto il pubblico con un medley delle sue maggiori hit.

Quarto quadro per Achille Lauro, ospite fisso di questa edizione, che ha portato sul palco il concetto di punk rock. Impugnando la bandiera italiana e urlando alla libertà di espressione, scende le scale vestito da sposa accompagnato dall’ex chitarrista Boss Doms. Tra i due scatta il bacio prima di esibirsi con “Me ne frego“, il brano con il quale infiammarono il palco dell’Ariston durante lo scorso Festival. Ma ad affiancare Achille nel corso della sua performance c’è anche Fiorello che si presenta con una corona di spine e un mantello nero. Al termine dello spettacolo quest’ultimo resta fermo immobile. “Sono una statua“, dichiara prima di essere portato via di peso.

Come promesso proprio da Fiorello nel corso della terza serata, lo showman e Amadeus salgono sul palco nelle vesti di Sabrina Salerno e Joe Squillo per un’esilarante esibizione di “Siamo donne” contornato da parrucche e look anni ’80. Segue l’omaggio a Renato Carosone eseguito dai due presentatori insieme a Enzo Avitabile.

Un altro momento musicale è stato regalato da Emma Marrone, tornata sul palco per la seconda sera consecutiva accanto all’amica e collega Alessandra Amoroso per presentare il loro singolo “Pezzo di cuore“. Proprio quest’ultima, insieme all’attrice Matilde Gioli, dedica un momento ai lavoratori dello spettacolo nella speranza che arrivi presto il sostegno necessario a tutti loro.

Dopo aver dedicato una serata alle cover, gli artisti in gara tornano a cantare i loro brani giudicati questa volta dalla sala stampa. A essere premiati sono stati Colapesce Dimartino, i Maneskin e Willie Peyote ma i voti ricevuti sono stati sommati alle valutazioni delle prime tre serate dando origine a una nuova classifica generale.

Al primo posto ancora una volta Ermal Meta, seguito da Willie Peyote e Arisa. Questa sera sarà la volta del pubblico che dovrà dare i propri giudizi attraverso il televoto. Un’ultima emozionante serata che decreterà il vincitore del 71esimo Festival di Sanremo.