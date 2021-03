Sanremo, la Top 10 del Festival dopo la quarta serata

Volge al termine anche la semifinale del Festival di Sanremo. La classifica generale al termine della quarta puntata.

Si conclude anche la semifinale del Festival di Sanremo 2021. La serata ha visto come ospiti Alessandra Amoroso, Emma, Mahmood e l’ormai intramontabile Achille Lauro che ha portato sul palco un medley dei suoi brani più celebri in duetto con Fiorello. Al termine della sfida, la sala stampa ha stilato la sua personale classifica. I suoi voti sono andati a sommarsi a quelli giuria demoscopica ed orchestra, che hanno votato le prime tre sere. Domani sera, per il gran finale, ai voti già assegnati si aggiungeranno anche quelli dati dal pubblico tramite il televoto.

Sanremo 2021, la classifica generale aggiornata

Ermal Meta

2. Wilie Peyote

3. Arisa

4. Annalisa

5. Maneskin

6. Irama

7. La rappresentante di lista

8. Colapesce e Dimartino

9. Malika Ayane

10. Noemi

Il Festival di Sanremo tornerà domani 6 marzo alle 20.40 per la finale. La scaletta della serata prevede l’esibizione di tutti e 26 gli artisti in gara (compreso Irama, che concorre con la registrazione della prova generale a causa di alcuni contatti con persone positive al Covid-19). Le votazioni di domani competeranno al televoto. I voti delle cinque serate saranno poi sommati insieme.