“Sei bella magretta”. E’ questa la frase di Fiorello che ha fatto storcere il naso ai tanti fan sul web. Non si fa attendere la risposta della modella.

Una frase che può sembrare innocua, si trasforma in una polemica sul web. Ad affiancare Amadeus e Fiorello nella conduzione della terza serata del Festival di Sanremo è stata Vittoria Ceretti. La ragazza, che arriva direttamente dalle passerelle parigine, è una top model bresciana di 22 anni, super richiesta nel mondo per la sua formidabile bellezza. Tra i tanti che hanno apprezzato la terza serata del Festival e gli sketch tra il conduttore Amadeus e Fiorello, c’è anche però chi ha rivolto qualche critica al co-conduttore. Sarebbe stata una frase rivolta alla modella Vittoria Ceretti a scatenare le polemiche sul web.

Fiorello accusato di body shaming. Il co-conduttore non ci sta: “Ma non si può dire più niente”

“Tu sei bella magretta eh?” E’ stata questa la frase pronunciata da Rosario Fiorello e che avrebbe infuocato il web. Non si è fatta attendere la risposta da parte della modella Vittoria Ceretti sul palco dell’Ariston che dice: “Bah però un po’ di formette le ho”. Una frase quella di Fiorello che voleva essere un semplice complimento per la ragazza e che invece si è trasformata in una polemica sui social. Addirittura sul web si è parlato di body shaming.

Il co-conduttore Fiorello però non ci sta e quasi a sorpresa, proprio sul palco dell’Ariston con il suo solito fare da showman siciliano risponde alle accuse che gli sono state rivolte dopo la frase a Vittoria Ceretti per la sua magrezza. “Ormai è difficile, perché se dici ‘come stai bene?’ ti rispondono ‘allora prima stavo male?’, body shaming”. Se dici, ‘come sei dimagrito? Allora prima ero grasso?’, body shaming”. E’ stata questa la risposta pungente da parte di Fiorello a tutte le critiche che gli erano state rivolte, poi aggiunge: “Gli animali sono meglio di noi. Non è che un leone se perde peli sulla criniera si fa il riporto. E poi il gorilla è alto quasi 2 metri e pesa 250 chili, ma ce l’ha di 2 centimetri… Ora l’Agi, Associazione Gorilla Italiani, si lamenterà. Il pitone ce ne ha due, uno di cortesia. Ma ora protesterà l’Api, l’Associazione Pitoni Italiani”.

Il pubblico quindi non sembra aver apprezzato la battuta dello showman siciliano, che però prontamente ha ‘zittito’ le critiche proprio sul palco dell’Ariston dove era stata detta la frase incriminata.