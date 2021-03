Sara Croce sul pavimento di spalle è un’opera d’arte – FOTO

Sara Croce sul pavimento di spalle consente di ammirare il sensuale panorama. Un’opera d’arte che non passa inosservata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Bellezza a profusione quella di Sara Croce, la modella dal fisico marmoreo e seducente che non dà nemmeno il tempo ai followers di riprendersi dai bollori del post precedente che ne pubblica subito un altro con foto che riescono come sempre a immortalare i lati più belli della giovane. Poco fa Sara ha pubblicato una foto ad alto contenuto erotico. Bellissima, adagiata sul pavimento, precisamente sul tappeto. Come una musa di altri tempi, appare di spalle con lo sguardo profondo e non rivolto verso l’obiettivo. In questo incredibile scatto in bianco e nero non passa inosservato il lato B, anche perché la Croce indossa solo un body nero con bretelle sottili, schiena lasciata abbastanza scoperta ma soprattutto il fondoschiena rischia di diventare il protagonista assoluto.

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni, il bimbo in braccio e quella V che sta facendo impazzire tutti – FOTO

Sara Croce, il piccante momento nostalgia della modella

Vai su successivo per vedere le foto di Sara