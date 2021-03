Selvaggia Roma, intimo in pizzo bianco ma se lo toglie: censurata – FOTO

Selvaggia Roma gioca con le coronarie del pubblico pubblicando sui social una foto capace di provocare un infarto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SELVAGGIA (@selvaggiaroma_)

Selvaggia Roma con l’ultimo scatto condiviso sul suo profilo Instagram esagera e sbaraglia ogni possibile tentativo di concorrenza. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip infatti ha pubblicato un’immagine che qualche decennio fa le avrebbe addirittura procurato l’arresto. Oggi per fortuna il mondo è cambiato e a rischiare è solo il cuore dei suoi follower in bilico tra infarto e rapimento. Per i tanti fan che dopo pochi istanti hanno inondato il suo profilo di cuoricini e commenti emozionati il regalo che Selvaggia ha voluto fare oggi sui social rappresenta una condanna eterna nel girone dei lussuriosi. La sensualità e l’eros che emanano questa foto infatti travolge il pubblico che non può fare altro che ammirarla in silenzio. La sofferenza inflitta dal vedere ma non toccare è data quasi con dolcezza a tutti quei poveri diavoli a cui non resta altro da fare che permettere alla sexy Selvaggia di entrare nelle proprie fantasie più nascoste.

LEGGI ANCHE -> Alessia Marcuzzi, come sua mamma l’ha fatta… il VIDEO diventa virale

La foto pubblicata da Selvaggia Roma