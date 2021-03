Sonia Lorenzini fa commuovere il web con la sua foto magica, su Instagram è sempre presente e voi la seguite? Scopriamo insieme i suoi post

Non è nemmeno passata una settimana da quando Alfonso Signorini ha annunciato il vincitore del Grande Fratello Vip eppure gli ex concorrenti e i telespettatori appassionati sono già nostalgici. Tra questi c’è anche Sofia Lorenzini, una dei partecipanti di questa edizione speciale, che su Instagram non smette più di pubblicare foto e video di questa bellissima esperienza. La trasmissione l’ha fatta spopolare tanto che i follower sono cresciuti notevolmente, attualmente sono quasi un milione.

LEGGI ANCHE>>>Sonia Lorenzini per il suo compleanno dimentica la camicia…auguri! – FOTO

Sonia Lorenzini: cosa pensa il web di lei?

LEGGI ANCHE>>>>Sonia Lorenzini, in tuta nera e scollatura a “V”: il regalo più bello – FOTO

Vista la mole dei follower che la seguono su Instagram, si potrebbe confermare che il web ami Sonia Lorenzini, l’influencer di trentadue anni che con il suo sguardo ipnotizza chiunque la guardi. Non sappiamo ancora cosa la attende dopo il Grande Fratello Vip, ma lei da questa trasmissione sembra proprio non volersi distaccare e fa di tutto, soprattutto su Instagram, per parlare e condividere con i fan alcuni momenti della sua esperienza. La donna è entrata nella casa più tardi ed ha vissuto lì dentro un paio di mesi che sono stati fondamentali per capire alcun aspetti di lei stessa e per conoscere persone meravigliose che l’hanno accompagnata durante il suo percorso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

Così tra un’intervista e un’altra, uno shooting e l’altro, Sonia non perde occasione di pubblicare foto e video e cerca sempre di scherzare con il web. Con quegli occhioni verdi sembra un cerbiatto e molti fan vorrebbero baciare le sue labbra così carnose.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Lorenzini (@sonia__lorenzini)

“Ma da che pianeta vieni”; “La bellezza?”; “Ma io ti amo” commentano alcuni follower che la seguono ovunque e la supportano fin dall’inizio dell’esperienza che le ha cambiato la vita.