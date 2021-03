Tommaso Zorzi a Verissimo: “I più falsi del GF Vip? Vi faccio i nomi”

Tommaso Zorzi a Verissimo: “I più falsi della casa? Vi faccio i nomi”. Dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip, è stato ospite di Silvia Toffanin per la prima intervista

Tommaso Zorzi ha trionfato in questa edizione del Grande Fratello Vip, e come poteva essere altrimenti? Talentuoso, autoironico, divertente e affascinante, ha stupito tutti ed era il minimo vederlo trionfare alla fine di questi sei lunghi mesi. Tornato a casa, un po’ scombussolato ha cercato di riprendere in mano la sua vita, ma prima di farlo grazie a sua sorella ha scoperto un bel po’ di cose che sono successe nella casa e che non gli sono mai state mostrate.

Dal Grande Fratello a Verissimo: oggi ospite Tommaso Zorzi

“Quando sono uscito ho visto tutto, ti faccio una classifica: falsa, strafalsa e falsissima. Falsa Giulia, strafalsa Guenda e falsissima Maria Teresa” ha dichiarato il vincitore. “Maria Teresa aveva un piano secondo me, ma a causa della pressione è saltato tutto. Mi è dispiaciuto perché le sono sempre stato vicino, ho fatto tanto per lei e uscito dalla casa ho scoperto una serie di volte che ha parlato male di me quando eravamo ancora nella casa“. Però ci sono anche gli affetti. Ha finalmente chiarito con Aurora Ramazzotti una volta uscito e, dentro, ha trovato una persona che si porterà nella vita: “Mi sono preso proprio una sbandata. Ogni volta che lo vedo piango, ho un affetto per lui veramente forte“.

Tommaso ora è pronto a tornare alla sua vita vera, alla carriera che lo aspetta ai sinceri affetti che ha trovato e che lo accompagneranno per tutta la vita.