Achille Lauro, trafitto dalle rose sgorga sangue dal petto

Giunge al termine l’avventura di Achille Lauro al festival di Sanremo. Nella sua ultima opera d’arte contemporanea è raffigurato come una Madonna moderna con il petto trafitto da rose. Il sangue, il dolore, la sofferenza per il giudizio degli altri, di chi non si preoccupa di trafiggere l’anima e il petto di un essere umano.

L’artista romano durante l’ultima puntata di Sanremo 2021 canta uno dei suoi più grandi successi dal titolo “C’est la vie” preceduto da un assolo di danza classica.

Il significato dell’ultimo quadro di Achille Lauro

Achille Lauro appare in cima alle scale dell’Ariston dopo un’emozionante performance di danza classica. Il corpo del ballerino si muove sinuoso con i suoi fasci di muscoli in evidenza e nel frattempo Achille Lauro compare in cima alla scalinata più famosa d’Italia.

Sulle note di “C’esta la vie”, uno dei più grandi successi del cantante romano, Achille Lauro scende lentamente le scale dell’Ariston in un completo Gucci color fucsia.

Sul finire della canzone vanno in onda le voci degli haters del performer che lo screditano, lo offendono e lo feriscono.

Intanto sul suo petto spunta un sacro cuore, un ex voto, trapunto di rose rosse e improvvisamente il suo petto sgorga sangue. Il sangue, il dolore, la sofferenza per il giudizio degli altri, di chi non si preoccupa di trafiggere l’anima e il petto di un essere umano.

“È giunto il nostro momento. / Colpevoli, innocenti. / Attori, uditori.

Santi, peccatori. / Tutti insieme sulla stessa strada di stelle / Di fronte alle porte del Paradiso. / Tutti con la stessa carne debole. / La stessa rosa che ci trafigge il petto. / Insieme, inginocchiati davanti al sipario della vita. / E così sia. / Dio benedica Solo Noi“