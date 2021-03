Ambra Angiolini, da Instagram arriva il sostegno inaspettato all’ex marito – VIDEO

Ambra Angiolini. L’attrice e presentatrice tv si lascia andare a un siparietto simpaticissimo a sostegno dell’ex marito, Francesco Renga

La 71^ edizione del Festival di Sanremo si è conclusa da poche ore. Sul gradino più alto della kermesse canora si sono piazzati i giovanissimi Maneskin ma, si sa, i vincitori effettivi saranno quelli che domineranno le classifiche delle prossime settimane. Francesco Renga ha ottenuto il 22° posto ma sicuramente il suo pezzo, Quando trovo te, sarà tra i più passati in radio e lo canteremo per molto tempo a venire.

Una persona, però, lo ha eletto suo vincitore personale. Si tratta della talentuosa attrice e personaggio televisivo, Ambra Angiolini, nonchè ex moglie di Renga. Che cosa ha fatto per lui durante la messa in onda del Festival? Un sostegno tanto inaspettato quanto dolce, che scalda il cuore.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Sanremo 2021, chi sono i Maneskin: tutto sul gruppo di “Zitti e buoni”

Ambra Angiolini sorprende Francesco Renga

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Sanremo 2021, il brano di Noemi: il testo della sua canzone “Glicine”

L’attrice Ambra Angiolini ha pubblicato sul suo profilo Instagram un piccolo video in cui canta in playback uno spezzone del brano portato al Festival di Sanremo dall’ex marito, Francesco Renga. Mima una gestualità molto concitata e a sorpresa, alla fine, fa un piccolo cameo il suo barboncino nero, abbracciato teneramente dalla celebre padrona. Renga commenta: “Dovevi venire!!!!”

La Angiolini sollecita i suoi follower a votare per il cantante di Udine ma lascia anche un commento che vuol dire molto: “Mentre aspetto che riaprano i teatri…” Dietro l’obiettivo della camera, a riprendere la scenetta, c’è una “regista” d’eccezione. Si tratta di Jolanda Renga, figlia primogenita della coppia. I due sono stati insieme dal 2004 al 2015 e hanno un altro figlio, Leonardo. Dal 2017 l’attrice è impegnata in una relazione con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Ambra Angiolini ci ha preso gusto. Dopo la piccola clip con il brano dell’ex marito dai toni decisamente seri, la troviamo in un nuovo piccolo video in versione più sbarazzina mentre accenna un balletto con un altro pezzo sanremese. Si tratta di Musica leggerissima dei cantautori siciliani Colapesce e Dimartino. Guest star ènsempre l’amatissimo barboncino che si presta alle performance della “mamma” umana. Bugo the dog, elegantissimo con la sua piccola cravatta al collo.