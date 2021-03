Ambra Angiolini e il VIDEO che ha fatto il giro del web: “Ho cose da dirvi…”

La splendente attrice, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e cantante italiana pubblica un video su Instagram.

Ambra, nel video, scrive: “Domani ore 18 su Clubhouse room ‘Chiedo per un’amica’. Ho cose da dirvi…“. Successivamente aggiunge la GIF di Instagram, con la scritta: “Made by a woman“.

La Angiolini non ha spoilerato nient’altro, facendo salire la curiosità tra i suoi 787.000 followers.

Il post è stato un successo: in mezz’ora più di 1.000 mi piace e 20 commenti, tra i quali si legge: “Sei semplicemente stupenda“, “Ci sarò ❤️ ho già scaricato l’app ..“, oppure “Dacci qualche notizia stai preparando qualcosa in tv??? Ti vogliamo vedere“.

La carriera di Ambra Angiolini: ecco il meglio degli ultimi anni…

La bellissima stella del cinema Ambra Angolini, negli ultimi anni, ha lavorato in tantissimi ambiti del mondo dello spettacolo: ha girato “Il silenzio dell’acqua“, cioè una serie trasmessa su Canale 5; ha preso parte al doppiaggio italiano, per la voce del personaggio Evelyn Deavor, del film d’animazione Disney-Pixar “Gli Incredibili 2“; ha partecipato ad una campagna pubblicitaria, che promuove il riciclo dell’imballaggi di plastica; ha recitato nel film “Brave ragazze” e a teatro, dove ha portato in scena il fenomeno del bullismo; ha condotto Il Concerto del Primo Maggio, in diretta dal famosissimo Teatro delle Vittorie; ha pubblicato un romanzo, in cui racconta la sua tragica esperienza da ex malata di bulimia e, ancora, ha partecipato come protagonista al videoclip del noto brano “Mi manca“, di Bugo ed Ermal Meta.

Sono stati anni pieni di produttività e soddisfazioni lavorative per la Angiolini: il pubblico che la segue e che la stima è cresciuto molto, arrivando a comprendere persone di tutte le età.