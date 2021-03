Anna Tatangelo, la ciambella è uscita con il buco: mostruosa – FOTO

Anna Tatangelo, forte dell’esperienza di Celebrity MasterChef, ha dato prova ai followers delle proprie abilità culinarie: la ciambella è uscita col buco

La cantante di Sora è una donna dalle mille risorse, e le Instagram stories recentemente pubblicate lo dimostrano. Anna Tatangelo, seguendo la ricetta della mamma (come da lei esplicitato nella didascalia), è riuscita a creare un dolce che ha fatto venire l’acquolina in bocca a tutti i suoi followers: una gustosissima ciambella, con tanto di buco.

L’artista sfodera le proprie armi giorno dopo giorno, forte di un’energia ed una vitalità che sembrano inesauribili. Ottima padrona del palcoscenico e cantante dalle molteplici sfumature, Anna si è anche rivelata una cuoca provetta. D’altronde, la stessa esperienza di Celebrity MasterChef ne aveva saggiato le qualità in cucina.

LEGGI ANCHE —> Anna Tatangelo, vestitino cortissimo, calze da urlo e lingua fuori. DISARMANTE – FOTO

Anna Tatangelo: la vittoria a Celebrity MasterChef Italia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

LEGGI ANCHE —> Anna Tatangelo sexy anche ai fornelli: bellezza semplicemente da ammirare! – FOTO

La seconda edizione di Celebrity MasterChef, trasmessa nel 2018 sul canale Sky Uno, vide trionfare la splendida cantante di Sora. Di puntata in puntata, i concorrenti vip si cimentavano in sfide culinarie sempre più difficili, sottoponendosi al giudizio di tre severi giudici: Joe Bastanich, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. La precedente edizione del cooking show, in onda nel 2017, venne vinta da Roberta Capua.

Anna Tatangelo, che durante il proprio percorso diede prova delle competenze e delle abilità acquisite, si guadagnò la finale accanto ad altri due compagni d’avventura: la cantante Orietta Berti e l’attore Davide Devenuto. L’ex compagna di Gigi D’Alessio, sbaragliati gli avversari, conquistò i giudici presentando il menù degustazione “Delicata follia“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Un’artista a tutto tondo, ma anche una donna sorprendente e ricca di sfaccettature. La carriera di Anna, tra gli altri successi, vanta anche del trionfo a Celebrity MasterChef Italia: un successo senza dubbio meritato.