Annalisa: voto DIECI. L’abito seducente e il tatuaggio in bella vista proprio lì – FOTO

Annalisa. La cantante di Savona pubblica su Instagram immagini sensuali dell’ultimo outfit sfoggiato per la serata finale del Festival di Sanremo. Un trionfo

La 71^ edizione del Festival di Sanremo si è conclusa da poche ore. Sul gradino più alto del podio si è posizionato il giovanissimo gruppo dei Maneskin. Non ha vinto, dunque, la cantante Annalisa che, però, ha guadagnato un ottimo settimo posto. Non è una novità che i reali trionfatori della kermesse canora saranno quelli che domineranno le classifiche delle prossime settimane.

Quella del 2021 non è stata la prima volta dell’interprete di Savona sul palco dell’Ariston. Ha raggiunto la nona posizione nel 2013 con il brano Scintille; è arrivata quarta nel 2015 con Una finestra tra le stelle. Il 2016 è stato l’anno de Il diluvio universale (undicesima posizione). Ha guadagnato il podio nel 2018: terza con Il mondo prima di te. Il 2021 l’ha vista protagonista non solo per l’incredibile bravura ma anche per l’avvenenza e la sensualità, sfoggiate con outfit decisamente sensuali.

Leggi anche >>> Ambra Angiolini, da Instagram arriva il sostegno inaspettato all’ex marito – VIDEO

Annalisa su Instagram: l’abito blu elettrico inchioda i fan davanti gli schermi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sanremo 2021, chi è Achille Lauro? Tutto sull’ospite delle 5 serate

L’ultima apparizione sul palco dell’Ariston di Annalisa ha lasciato tutti senza fiato. Avvolta in abito blu elettrico aderente, cortissimo, con le splendide gambe in vista con sandali alla schiava del medesimo colore. La mise aveva dei volant in tinta applicati a impreziosire la sua figura. Il dettaglio da non perdere? La generosa scollatura evidenziava il tatuaggio in posizione strategica, in mezzo ai suoi seni torniti.

La stessa cantante ha regalato un’anteprima del suo outfit, cimentandosi in una mini sfilafa in cui, a passi felpati, ha mostrato le curve mozzafiato e la sensualità senza limiti. Annalisa è incoronata reginetta della musica e dello stile. Far parlare di sè è il vero trucco di Sanremo, uscire dall’anonimato: lei ci è riuscita perfettamente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

I fan sono pazzi di lei: “Mi scusi, ma lei è una dea?”, “Sei stata meravigliosa, io in lacrime come ogni sera. Dire che sono orgoglioso di te e grato per la tua arte non è e non sarà mai abbastanza. Grazie”, “I tuoi occhi ludici come i miei, sei un pezzo della mia anima”.