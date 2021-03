Arisa si è fidanzata? Spiazza tutti con la rivelazione a Domenica In. Arrivata decima in classifica al Festival di Sanremo, oggi è stata ospite di Mara Venier

Arisa quest’anno ha fatto una signora figura al Festival di Sanremo, come sempre del resto. Ha portato il brano “Potevi fare di più“, scritto da Gigi D’Alessio proprio per lei per questa occasione. Ospite a Domenica In oggi, ha ricantato la canzone e si è collegata in videochiamata con Gigi che ha raccontato com’è nato questo brano. “Lei mi aveva detto che voleva cantare una mia canzone, allora io mi sono messo e l’ho scritta proprio per lei, immaginando lei davanti agli occhi mentre la scrivevo“.

Sanremo 2021, Arisa a Domenica In parla della sua vita privata

Arisa oggi, ospite da Mara Venier, ha lasciato intendere che la situazione sentimentale che racconta nella canzone non la rispecchia più. “Non sei più sola?” le chiede Mara, e quando lei sta per rispondere, aggiunge: “No, aspetta, non me lo dire. Domenica prossima sei ospite da me a Domenica In e mi racconti tutto“. Poi, in collegamento con Gigi, Mara gli dice che la canzone che ha scritto per Arisa non la rispecchia forse così tanto. Lei risponde: “No, non è così, lo sai che le cose non sono stazionarie“. Una risposta che Mara e gli altri ospiti in studio non hanno proprio compreso.

Mara le ha dato appuntamento a domenica prossima per poterne parlare poi con calma, dove la cantante avrà modo di raccontarle tutta la verità. Intanto si ritorna ad Amici, dove lei sta facendo la professoressa e sta preparando alcuni allievi per portarli al serale del programma.