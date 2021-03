Barbara D’Urso, il vestito scopre le gambe da urlo: divina – FOTO

L’amatissima conduttrice Barbara D’Urso celebra Sanremo con uno scatto che ritrae la sua intramontabile bellezza: divina

La chiacchierata, criticata e incredibilmente amata Barbara D’Urso è ultimamente al centro di numerose polemiche e indiscrezioni. Soprattutto per via della chiusura anticipata del suo programma in onda la domenica sera “Live, Non è la D’Urso“, che in realtà vedrà semplicemente un cambiamento. La conduttrice infatti avrà un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità nel pomeriggio festivo.

Protagonista indiretta della polemica che ha coinvolto l’ex segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, che in seguito alla notizia sulla chiusura del domenicale appuntamento serale si è schierato a favore della presentatrice, lo avrà ospite proprio questa sera nel suo salotto.

Barbara D’Urso, fisico strepitoso

Persino il Festival di Sanremo è stato argomento delle polemiche che hanno travolto l’amata conduttrice di Pomeriggio 5. Dopo aver rilasciato una dichiarazione a leggo.it, in merito alla domanda sulle preferenze tra i concorrenti in gara, alla quale ha risposto di non aver seguito la serata musicale, era stata oggetto di critiche circa il suo presunto disinteresse all’evento annuale.

In realtà Barbara D’Urso ha successivamente spiegato che si trovava semplicemente troppo impegnata per riuscire a guardare il Festival, occasione in realtà molto apprezzata dalla conduttrice. Ha infatti seguito le serate successive con molto trasporto, twittando i suoi pensieri, e ha anche dichiarato la sua ammirazione per i conduttori.

Per non lasciare spazio a dubbi, l’ultimo scatto postato dalla presentatrice celebra ancora una vota il Festival, nonché la sua bellezza splendente. Vestita di pizzo bianco, sfoggia una abito lungo con maniche a sbuffo che le lascia le spalle scoperte, estremamente romantico.

Rigorosamente abbinato ai sandali con tacco, esibisce le gambe toniche e colorate davvero strepitose. La posa è squisitamente elegante, i capelli acconciati perfettamente e il sorriso candido come il look. Un fascino strabiliante senza tempo che conquista, mentre mostra gli splendidi fiori bianchi e delicati in abbinamento alla sua bellezza.

Il post recita “I fiori di Sanremo”, con il caratteristico hashtag “col cuore”. E non c’è più spazio alle contestazioni.