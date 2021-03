Tragico incidente in un parcheggio: bambino di 18 mesi perde la vita

Nella serata di ieri, un bambino di soli 18 mesi è morto dopo essere stato investito dall’auto del padre a Modugno, in provincia di Bari.

Tragedia nella serata di ieri a Modugno, in provincia di Bari, dove un bambino di poco più di un anno è morto dopo essere stato travolto dall’auto del padre. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo alla guida della vettura, effettuando una manovra di uscita da un parcheggio, non si sarebbe accorto del figlio e lo avrebbe investito. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Sulle dinamiche dell’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri giunti sul posto insieme ai soccorsi.

Bari, investe il figlio mentre effettua una manovra di retromarcia con l’auto: muore bambino di soli 18 mesi

Un bambino di un anno e mezzo è morto nella serata di ieri, sabato 6 marzo, dopo essere stato investito dall’auto del padre in un’area di parcheggio, lungo la strada provinciale 1 a Modugno, comune in provincia di Bari. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione dell’Ansa, l’uomo sembra che stesse effettuando una manovra in retromarcia alla guida della vettura, ma non accorgendosi della presenza del figlio, lo avrebbe centrato in pieno.

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del bimbo, morto per via delle gravi ferite riportate nell’incidente.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e gli accertamenti, coordinati dal pm di turno Lanfranco Marazia, per risalire all’esatta dinamica della tragedia, ancora del tutto da chiarire.

I militari dell’Arma, riferisce l’Ansa, stanno verificando se nell’area dove è avvenuta la tragedia vi siano telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso l’incidente. Intanto l’autorità giudiziaria sta valutando se disporre l’autopsia sulla salma del bambino.