Belen Rodriguez, la dama bianca che ti svolta la domenica. Outfut da dea – FOTO

Belen Rodriguez rischiara la giornata dei suoi tantissima fan grazie ad una foto in cui si contraddistingue per stile ed eleganza

Ancora una volta Belen Rodriguez riesce a conquistare i cuori dei suoi tantissimi fan che la seguono con amore attraverso il suo profilo Instagram. Questa volta la bella modella argentina non si è concessa all’obiettivo creando una scontata immagine senza veli. A Belen infatti ormai non occorre più mostrarsi con sempre meno abiti per fare il pieno di cuoricini e commenti dei fan. Alla showgirl basta semplicemente regalarsi al proprio pubblico in innocenti scatti per innescare immediatamente una reazione a catena di passione. Nell’ultima foto pubblicata sul famoso social network ad ad esempio Belen indossa un completo bianco giacca e pantalone. I capelli raccolti si sposano divinamente con la scelta di un trucco che ha come scopo quello di mettere in risalto le sensuali labbra grazie ad un rossetto rosso fuoco. A conferire maggiore grazia allo scatto la decisione di non indossare le scarpe ma di lasciare quasi provocatoriamente i piedi, smaltati ovviamente di rosso, alla mercé degli sguardi innamorati.

Il rapporto di Belen Rodriguez con la sua famiglia

Belen Rodriguez ha da sempre un rapporto molto stretto con la sua meravigliosa famiglia. Che il legame con la sorella Cecilia fosse a filo doppio si era capito già dall’intenzione delle due belle argentine di creare una linea di costumi che portasse il proprio nome. Lo scorso Natale poi Belen per sentirsi vicino ad ogni membro del clan Rodriguez ha pensato bene di organizzare una grande vacanza in Trentino durante la quale ha riunito tutta la famiglia. A regalare poi l’ennesima immagine di una donna, che per quanto moderna e amata in più continenti resta legata alle tradizioni e ai valori di un tempo, sono arrivati i festeggiamenti in onore di sua madre Veronica.

La matriarca della famiglia, nonostante i bellissimi figli ormai grandi, è in realtà decisamente giovane avendo spento appena 58 candeline. Sul profilo Instagram di Belen sono comparse le immagini della festa che è stata riservata a sua madre con Santiago, figlio dell’argentina e di Stefano De Martino, corriere speciale con un gran mazzo di fiori per la nonna.