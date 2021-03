Gravissimo incidente stradale: muore ragazza di 22 anni, feriti gli amici

Nel pomeriggio di ieri, una ragazza di 22 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in contrada San Vito a Benevento.

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Benevento. Un fuoristrada con a bordo quattro persone, stando ad una prima ricostruzione, è uscito di strada, all’altezza della contrada San Vito, ed è finito in una scarpata ribaltatosi. Nell’impatto, una ragazza di 22 anni che si trovava a bordo del veicolo ha perso la vita. Feriti, di cui uno gravemente, gli altri tre occupanti, trasportati dal personale sanitario in ospedale. Sul posto, oltre allo staff medico del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia di Stato e gli agenti della Polizia Locale.

Leggi anche —> Tragico incidente in un parcheggio: bambino di 18 mesi perde la vita

Benevento, fuoristrada finisce in una scarpata: muore ragazza di 22 anni, feriti gli altri tre occupanti del veicolo

Leggi anche —> Incidente mortale tra due auto: perde la vita una donna

Un morto e tre feriti, di cui uno in gravi condizioni. Questo il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 6 marzo, a Benevento. La vittima è una ragazza di 22 anni di Arpaise (Benevento). Stando a quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Mattino, la 22enne si trovava a bordo di un fuoristrada, un Nissan Patrol, insieme ad altri tre amici, tre ragazzi di 25, 29 e 36 anni. Per cause ancora in fase di verifica, il 25enne alla guida avrebbe perso il controllo del veicolo che è finito fuori dalla carreggiata e successivamente in una scarpata ribaltandosi.

Lanciato l’allarme da parte dei residenti della zona, in contrada San Vito, sul posto si sono precipitati diversi mezzi di soccorso del 118 ed i vigili del fuoco. Purtroppo per la 22enne non c’è stato nulla da fare. I pompieri hanno estratto la giovane dall’abitacolo e l’hanno affidata all’equipe medica che ha potuto solo constatarne il decesso. I tre feriti sono stati trasportati presso l’ospedale Rummo del capoluogo di provincia campano. Il conducente del fuoristrada, riferisce Il Mattino, si torva ricoverato in gravi condizioni ed in prognosi riservata, mentre gli altri due ragazzi avrebbero riportato ferite più lievi. Anche la salma della vittima è stata trasferita all’obitorio del Rummo, dove nelle prossime potrebbe essere effettuata l’autopsia, ancora non disposta dall’autorità giudiziaria.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale che hanno provveduto agli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. Dai primi accertamenti, riporta Il Mattino, pare si sia trattato di un’uscita di strada autonoma che, dunque, non avrebbe coinvolto altri veicoli.