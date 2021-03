La cantante Bianca Atzei è stupenda mentre prepara i biscotti: secondo alcuni fan è lei il meglio del sabato sera…

Un sabato sera che profuma di biscotti appena sfornati è stato quello della cantante milanese Bianca Atzei. Nonostante non abbia partecipato al Festival di Sanremo, durante l’edizione appena conclusasi nella serata di ieri, Bianca conserva un bel ricordo vissuto sul palco dell’Ariston, quando nel 2017 presentò il suo brano Ora esisti solo tu. Per il momento però ha preferito cimentarsi in una nuova ricetta che ha dato modo di seguire passo passo attraverso le sue storie.

Bianca Atzei, stupenda fra biscotti e delizie del sabato sera

“Appena sfornati 🍪“, ha infine concluso con soddisfazione Bianca nella didascalia al post condiviso su Instagram, dove appare in tutta la sua bellezza e con un vassoio colmo di deliziosi biscotti pronti per essere assaggiati. “Ne volete uno?“, chiede non senza utilizzare della sottile ironia la cantante.

La nuova ricetta, per chi se ne intendesse di dolci o per coloro che, pur essendo alle prime armi, abbiano interesse a cimentarsi in un esperimento alternativo: prevede la realizzazione di “cookies senza burro con farina di riso e gocce di cioccolato fondente, miele e cannella”. Mentre la seconda scelta di Bianca verte su dei “cuoricini” alla farina di farro, con aggiunta di scorza di limone e marmellata di lamponi.

Un procedimento semplice dunque per ottenere un risultato ottimale. Sebbene, da quel che emerge nei commenti dei suoi ammiratori allo scatto in cui appare il risultato finale del dolce esperimento culinario, pare che a rappresentare il “biscotto più buono” della serie sia proprio la sua stessa presenza. “Se me li porti tu molto volentieri 😍“.