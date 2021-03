Carolina Stramare strepitosa. Fisico mozzafiato è lei la più bella – FOTO

La modella Carolina Stramare si mostra in tutta la sua bellezza: il suo fisico strepitoso è da mozzare il fiato.

L’incantevole modella ed ex vincitrice dell’ottantesima edizione del concorso di Miss Italia, Carolina Stramare, nonostante sia nativa della città di Genova si mostra ad oggi come un classico esempio di bellezza mediterranea. Incredibilmente proporzionata e dai lineamenti del viso che sembrano ricordare, specialmente nel suo ultimo scatto, quelli della super modella ed attrice di fama mondiale, Megan Fox, Carolina conquista al primo sguardo.

Carolina Stramare: strepitosa en plein air, “sei una dea”

“Sei una dea“. Questo è stato uno dei molti apprezzamenti ricevuti alla sua ultima e duplice pubblicazione su Instagram. I due scatti appena pubblicati ritraggono Carolina in un comodo, semplice ed attillato abito nero. Un vestito che delinea alla perfezione le sue forme e riesce a rimanere in tinta anche con la sua lunga capigliatura bruna. Non troppi accessori ma resta “elegantissima già di mattina… complimenti“, un’eleganza innata che anche secondo il parere dei suoi ammiratori super alla gran lunga anche le interminabile mise en place che riempievo spesso la vita di una qualsivoglia modella.

Alle sue spalle un panorama naturale che lascia intendere forse una sua improvvisa voglia di libertà. Un desiderio che però non potrà essere esaudito come lei si aspettava soltanto una settimana fa.

Nonostante si sia dovuta ritirare soltanto poche ore fa dalla sua partecipazione al reality Mediaset de L’Isola Dei Famosi, a causa di alcune motivazioni personali riguardarti la sua famiglia, la modella sa come rimediare alla latente delusione percepita dai suoi fan quando hanno inaspettatamente appreso la notizia.