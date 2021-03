Cecilia Rodriguez divina in primo piano, quello sguardo seducente – FOTO

Cecilia Rodriguez condivide un selfie allo specchio in cui si mostra bellissima. Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte dei fan.

Cecilia Rodriguez si mostra radiosa sui social. Con i suoi 4,3 milioni di follower condivide un primo piano in cui è bellissima. Il selfie allo specchio mostra i dolci lineamenti della sorella di Belen. Accanto a Cecilia spuntano dei tulipani bianchi e rosa. Tantissimi i commenti di apprezzamento da parte dei fan. “Bellissima” le parole che si ripetono sotto la foto. Dal post si legge che la Rodriguez si trova in montagna nei pressi delle Dolomiti. Nel feed di Cecilia sono infatti apparse altre foto dallo sfondo innevato. Nelle storie poi ha condiviso alcuni momenti sulla neve al fianco del compagno Ignazio. La coppia si mostra vestita in versione tirolese intenti a recarsi a cena.

Tra le parole di apprezzamento da parte dei fan non mancano le critiche rivolte alla Rodriguez per il weekend trascorso in montagna. In particolare alcuni utenti si scagliano contro Cecilia accusandola di non dare un buon esempio ai giovani costretti da mesi a restare a casa.

Cecilia Rodriguez in montagna con Ignazio e amici: critiche da parte degli utenti

Nonostante gli attacchi, la Rodriguez e Moser hanno pubblicato sui social gli attimi spensierati passati sulla neve insieme ad alcuni amici. Tra questi spunta il volto di Andrea Damante.

Intanto nelle ultime settimane la sorella di Belen ha catturato l’attenzione. Intervistata a Verissimo,, dopo aver commentato l’arrivo della figlia della sorella, ha dichiarato di desiderare la maternità in futuro. In studio presente anche il fidanzato che ha raccontato come Cecilia sia stata accolta a braccia aperte dalla sua famiglia diventando la preferita di suo padre. Poi il racconto di un recente avvenimento nefasto. La coppia ha subito un furto nell’ appartamento di Milano.

L’ex ciclista aveva già raccontato sui social l’accaduto mostrandosi preoccupato. I ladri hanno letteralmente ribaltato la loro casa.