Chiara Ferragni posta su Instagram uno scatto in cui mostra il pancione in bella vista. Indosso solo gli slip. Subito è boom di like.

Al nono mese di gravidanza, Chiara Ferragni posta uno scatto su Instagram in cui mostra il pancione in bella vista. Indosso solo gli slip è radiosa come non mai. Immediato boom di like da parte dei fan. Nel giro di poche ore sono più di duemila i commenti di auguri per la futura mamma. Per ora il nome della femminuccia in arrivo in casa Ferragnez è ancora un mistero. Unico indizio l’iniziale svelata. Si tratta della lettera V. Intanto i 22,7 milioni di follower rimangono con il fiato sospeso facendo il conto alla rovescia per scoprire il nome della bimba in arrivo. Sembrerebbe che come per il figlio Leone, Chiara e Fedez lo riveleranno solo dopo il parto.

Nello scatto la Ferragni si mostra biondissima. La foto, a figura intera, è un selfie allo specchio dalla sua usuale postazione. La cabina armadio dove la Ferragni costudisce i suoi abiti e sovente si scatta foto.

Chiara Ferragni al nono mese: parto sempre più vicina

Pancione in vista, l’influencer scrive nella didascalia del post “37esima settimana”. Nonostante il parto imminente sfoggia una forma longilinea. Durante questi mesi tantissimi contenuti a tema gravidanza sono apparsi sul suo feed.

Dall’ecografia, agli outfit premaman, agli scatti dolci con Fedez. Per Chiara Instagram si è trasformato in un vero e proprio diario della dolce attesa. Con i follower, alla stregua dei suoi amici, ha condiviso alti e bassi. Spesso ha postato video del suo pancione in movimento a causa della piccola scalciante. La data del parto è prevista intorno alla metà di marzo.

Intanto nelle storie di Instagram ha commentato il Festival di Sanremo dimostrandosi emozionata per la vittoria del marito conquistatosi il secondo posto al fianco della Michielin.