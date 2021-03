Costanza Caracciolo, scollatura e sguardo ammaliante: ti strega – FOTO

Outfit da Saturday Night per Costanza Caracciolo, in blu ti strega con la sua bellezza ipnotica: unica e divina

Costanza Caracciolo, una delle veline più amate della storia di Striscia la Notizia, continua a conquistare sui social, dove è molto attiva. Dopo aver riscosso enorme successo come valletta nel programma ideato da Antonio Ricci, sono diverse le sue apparizioni in televisione. Ha l’opportunità di farsi apprezzare al game show Pechino Express, con la collega Federica Nargi, e nel programma Cuochi e Fiamme Celebrities. Successivamente partecipa anche a Red or Black, e diventa una presenza importante a Tiki Taka.

Costanza Caracciolo ammaliante su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

La bellissima ex velina, oggi è testimonial di diversi brand, grazie anche al suo successo da influencer. Il suo profilo Instagram vanta 1,3 milioni di followers, dove condivide scatti fashion ma anche di vita quotidiana, insieme alla sua splendida famiglia. Costanza è la moglie dell’ex calciatore Christian Vieri, meglio conosciuto come Bobo Vieri, con il quale ha due figlie. Anche il marito è una star dei social, e insieme formano una delle coppie che riscuotono più simpatia da parte dei fan.

La showgirl, con la sua linea di bikini, è anche una stilista, e la vena creativa è anche alla base dei suoi scatti di moda. L’ultimo ne è la riprova, dove l’influencer conferma le sue doti stilistiche in un outfit davvero strabiliante. La Caracciolo offre un primo piano che strega lo spettatore, vestita di blu e illuminata dai brillantini.

Lo scollo Bardot evidenzia il magnifico lato A dell’ex velina, e il colore dell’indumento la valorizza al meglio. Dello stesso tessuto, in abbinamento cromatico, troviamo il foulard legato ai capelli raccolti, in un modo molto particolare. Lascia infatti ricadere sul volto l’estremità, valorizzando ancora di più i dolci lineamenti e soprattutto lo sguardo, mai così ammaliante. Il make-up è superlativo: uno smokey eyes viola che esalta l’azzurro dei suoi occhi e spicca divinamente sull’intero look.

Il risultato è ipnotizzante e seducente, un’esplosione di bellezza. Superati i 15 mila like, i fan sono completamente incantati dal suo fascino.