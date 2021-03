L’attrice Cristina Marino sfoggia il suo lato più oscuro in un intimo in pizzo mozzafiato: il risultato è quello di un cuore nero irresistibile.

La carismatica attrice di origini milanesi, Cristina Marino, e nota al pubblico italiano per aver interpretato diversi ruoli in alcune commedie italiane, per la sua carriera di nota influencer, ed infine per essere legata sentimentalmente all’attore Luca Argentero. Proprio in questi giorni corrono svelte le voci a proposito del loro sempre più prossimo sodalizio amoroso attraverso il matrimonio. Ma veniamo adesso allo scatto che ha fatto innamorare i suoi ammiratori del suo cuore nero.

Cristina Marino e l’intramontabile eleganza in bianco e nero

L’ultimo scatto è apparso sul profilo Instagram della giovane influencer nella prima serata di ieri. A distanza di qualche ora l’elegante scatto di Cristina in bianco e nero gode della bellezza di oltre 16mila apprezzamenti. Un piacevole gioco di abbinamenti dettato dalla scelta di una giacca probabilmente maschile abbinata invece ad un completo intimo, stavolta rifinito in pizzo e sempre della stessa tinta.

Nella didascalia l’attrice sfoggia un piccolo cuore nero senza aggiungere nulla in più. Molti ammiratori sembrano rispondere al suo richiamo misterioso, mentre altri preferiscono puntare sulla via dell’originalità. Non può in questo caso non saltarne uno in particolare di fronte agli occhi dei restanti lettori. In contrasto con gli altri complimenti apparirà il “CATTIVONA” scritto a lettere maiuscole di un utente, il quale voleva con molta probabilità alludere simpaticamente alla scelta indirizzata in tutto e per tutto sul nero. Dall’abbigliamento finanche alle profondità della sua anima.

Eppure di misterioso nella sua personalità pare che ci sia ben poco, anche nella giornata di oggi in occasione di una passeggiata all’aria aperta, Cristina ha optato per un abbigliamento in nero, scegliendo questo volta, al posto dei merletti, un capello rifinito ed ugualmente sinonimo d’eleganza. Sarà tutta una questione di stile?