Un buongiorno all’insegna della rinascita interiore per la modella Dayane Mello: la sua bellezza da sportiva va oltre ogni limite.

Dopo la finalissima del Grande Fratello Vip della scorsa settimana la modella brasiliana, Dayane Mello, ha partecipato a molte trasmissioni televisive in qualità di ospite. Ed ha colto l’occasione per smentire alcune voci circolate all’esterno della casa in questi mesi mentre lei si era ben calata nel ruolo di coinquilina all’interno del reality. Dunque, dopo aver messo di persona i giusti limiti sulle voci a proposito del suo “folle” amore nei confronti di Rosalinda e sulla prematura scomparsa del fratello, adesso è il momento di respirare un po’ d’aria pulita.

Leggi anche —>>> GF Vip: il segreto che scotta, Dayane Mello corre ai ripari

Dayane Mello, un buongiorno di rinascita per una bellezza disarmante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Potrebbe interessarti anche —>>> Dayane Mello: triste in attesa della sorpresa che sorvolerà il GF Vip

“Bom dia !!!😃 buongiorno ☀️ 😊“, esordisce felicemente la modella naturalizzata italiana nella didascalia al suo ultimo scatto condiviso su Instagram. Attualmente Dayane si trova nel nord Italia per godere di una più che meritata vacanza. In altri scatti pubblicati nei giorni scorsi nelle sue storie è apparsa nei pressi della ridente e suggestiva località del Lago di Como.

Un paesaggio da sogno è anche quello immortalato nella mattina di oggi al di là del suo impeccabile profilo al naturale. In tenuta sportiva e leggermente abbronzata Dayane continua a donare il meglio di sé ad i suoi ammiratori, che non mancano di ricoprirla di una lunga serie di complimenti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

La quarta classificata all’appena conclusasi edizione del GF Vip sta trascorrendo le sue giornate in compagnia della figlia, Sofia. In uno dei suoi ultimi video mamma Dayane si mostra intenta a pettinare accuratamente ed asciugare i capelli della bambina. Uno dei tanti atti d’amore di cui sta più volto dichiarato di avvertire la mancanza durante la sua permanenza al reality.