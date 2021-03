Diletta Leotta, solo per gli stivali vale la pena guardarla. E il dettaglio bollente? – FOTO

Diletta Leotta con la sua semplice presenza a bordo campo riesce a far salire la temperatura negli stadi di tutta Italia

Ormai ai milioni di tifosi di calcio che non possono più riempire gli stadi italiani a causa del Covid sono rimaste soltanto due consolazioni: guardare le partite in tv e trovare a bordo campo Diletta Leotta. La giornalista sportiva più sexy della televisione infatti dà decisamente un senso all’astinenza forzata dal rettangolo verde degli appassionati. Ad ogni collegamento dai diversi stadi italiani infatti la bella Diletta riesce ad incantare per grazia, eleganza e fascino i fan non soltanto delle squadre di calcio. La Leotta riesce di giorno in giorno ad allargare la platea dei suoi ammiratori anche grazie alla sua capacità di essere sempre molto attiva sui social. Ad ogni scatto pubblicato su Instagram infatti centra l’obiettivo di infiammare gli animi dei follower ottenendo il risultato di veder il loro numero aumentare ogni giorno di più.

Le foto di Diletta Leotta

La caratteristica principale di Diletta Leotta, che poi le permette anche di essere tanto amata, è quella di non aver bisogno di pubblicare su Instagram scatti esclusivamente senza veli. Bella, simpatica ed affascinante com’è riesce infatti ad insinuarsi nelle fantasie dei fan anche se vestita di tutto punto come le capita di fare quand’è impegnata in una diretta dal campo. Un esempio è lo scatto che ha condiviso in cui si è lasciata ritrarre a bordo campo all’interno dello Juventus Stadium. L’occasione era di quelle importanti visto che la padrona di casa scendeva in campo per giocarsi le sue speranze scudetto contro la Lazio. Diletta nella foto indossa semplicemente un paio di jeans e un maglione chiaro con degli stivali alti marroni. La scelta delle calzature si abbina perfettamente al caldo cappotto di pelle che ha il compito di proteggerla dal freddo serale dell’inverno torinese.

Ad incantare i fan, a prescindere dalla scelta di un outfit impeccabile, è inevitabilmente la bellezza dei suoi lineamenti. Il sorriso luminoso con cui Diletta si rivolge infatti verso l’obiettivo dimostra di essere un’arma letale capace di colpire al cuore i tantissimi follower che la seguono adoranti.