Eleonora Pedron, lo SCATTO in cui mostra la curva più bella, una dea

Eleonora Pedron è un’esplosione di sensualità: nell’ultimo scatto di Instagram, la conduttrice mette in mostra la curva più bella

Eletta reginetta di bellezza nel 2002, con l’esperienza a Miss Italia la carriera di Eleonora Pedron è decisamente decollata. La modella padovana, che ha mosso i primi passi come inviata di programmi televisivi, ha poi deciso di cimentarsi nella recitazione e nella conduzione, confermandosi un talento tutto da scoprire. Attualmente, la Pedron è al timone della trasmissione “Belli dentro belli fuori“, in onda su LA7 nella sola giornata di sabato.

La presentatrice, attraverso la propria pagina Instagram, ha voluto ringraziare i telespettatori che la seguono con affetto e devozione. Per loro, Eleonora ha deciso di indossare un outfit da urlo, che valorizza la sua curva più bella.

Eleonora Pedron, il ringraziamento speciale e lo SCATTO mozzafiato

Il rotocalco “Belli dentro belli fuori“, trasmesso su LA7 a partire dalle ore 11.00 del sabato, è una trasmissione nata nel 2018 con la conduzione di Roberta Capua. La terza edizione, in onda dal gennaio 2020, ha visto il ruolo di presentatrice passare alla splendida ex Miss Italia. Il format, che si occupa di tematiche legate al benessere e alla salute, sembra essere il contesto in cui la Pedron si muove con maggior abilità.

Quest’ultima, per ringraziare i followers del sostengo ricevuto ieri, ha pubblicato uno scatto sensazionale: con indosso una gonna aderente, abbinata all’elegante camicetta, l’attrice è un trionfo di eros e sensualità. Per gli utenti, tuttavia, la curva più bella della Pedron rimane il suo sorriso.

“Grazie per essere stati in tanti anche ieri!!!“, ha scritto la conduttrice nella didascalia, manifestando a cuore aperto la propria gioia. I followers, letteralmente rapiti da lei, l’hanno sommersa di apprezzamenti e “cuoricini”.