Ennesimo schianto, muore uomo sulla statale

Ieri brutto schianto mortale sulla Strada provinciale 107. Cosenza dice addio a Nuccio Guerino Matera, 48enne cosentino, grave la figlia di 10 anni che viaggiava con lui

Ennesimo grave incidente stradale quello che è avvenuto ieri avvenuto all’interno della Galleria della Crocetta, sulla statale 107 Silana Crotonese, tra Paola e Cosenza. Ha perso la vita nello scontro Nuccio Guerino Matera, trasportato d’urgenza all’ospedale del capoluogo ma deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Lotta invece tra la vita e la morte la figlioletta di 10 anni che viaggiava con lui.

Incidente sulla Crocetta, la dinamica dello schianto

Lo scontro frontale tra una Jeep e una Alfa 147 è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla sp 107 per cause in corso di verifiche da parte della Squadra Mobile, all’ingresso del tunnel della Galleria Crocetta. Sul posto oltre al personale del 118, sono intervenuti la Polizia stradale, i Vigili del fuoco e le squadre dell’Anas.

Nello scontro ha perso la vita Nuccio Guerino Matera, 48 anni e residente a Rende. L’uomo è giunto in ospedale a Cosenza in condizioni disperate, i sanitari però non hanno potuto fare altro che constatarne la morte avvenuta poco dopo a causa delle lesioni riportate durante lo schianto.

La figlia della vittima di appena 10 anni, trasportata insieme al padre in elisoccorso all’Annunziata, è stata operata d’urgenza ma versa le sue condizioni sono al momento critiche. L’uomo era un grandissimo appassionato di calcio e ben voluto da moltissime persone che hanno voluto rendergli omaggio sulla sua pagina Facebook sono decine i messaggi di cordoglio e commozione anche per la figlia.