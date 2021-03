Enrico Brignano, “le voglie” di Flora Canto in dolce attesa, e il nome è…

Il comico romano ospite a Che tempo che fa ha raccontato direttamente dal divano di casa sua come procede la gravidanza della sua compagna facendo importanti rivelazioni.

Enrico Brignano in collegamento con Fabio Fazio su Rai Tre ha risposto ad alcune domande del conduttore riguardo la seconda gravidanza della sua compagna, spiegando come la sta affrontando e come procede.

Flora Canto è al quarto mese di gravidanza, la coppia ha già una figlia, Martina, di quattro anni e ora aspetta un bambino.

Ma come si chiamerà? Questa la domanda che Fazio ha posto al conduttore il quale ha risposto con la sua solita scherzosità: “All’inizio ho pensato Alonso perché arriva sempre primo ma potrebbero fare poi delle rime poco carine con il suo nome, allora ho detto lo chiamo Otto così a scuola anche se dovesse andare male gli dicono ‘Vai a posto Otto’ e fa comunque media, sennò ora mi viene in mente che potrei chiamarlo Erno così quando qualcuno mi incontra mi dice ‘Tu sei il Padre d’Erno’ e l’assonanza è quella…”, conclude divertito tra l’imbarazzo di Fabio Fazio che sorride.

Brignano rivela le ‘voglie’ di Flora Canto

Un’altra domanda che il padrone di casa ha voluto porre al comico è sapere come sta affrontando la gravidanza Flora e lui ha risposto riguardo gli ultimi sviluppi: hanno fatto l’ecografia e tutto procede nel migliore dei modi ma sicuramente la compagna essendo in dolce attesa ha uno sbalzo ormonale che le fa cambiare continuamente umore. Così ha rivelato: “Ho chiamato il medico per chiedergli un consiglio e mi ha risposto che è normale, non devo farla arrabbiare e dirle sempre di sì, ce lo pago pure! E’ una vita che lo faccio…“, ha aggiunto divertito.

Poi ha raccontato delle ‘voglie‘ che ha la moglie, a tutte le ore: “Bisogna stare attenti a come si parla o a cosa si guarda in televisione, l’altra sera ha visto in piena notte Bud Spencer e Terence Hill mangiare i fagioli e li ha voluti pure lei, una volta ha sentito dire la parola ‘sciroppate’ e sono dovuto andare a cercare le pesche sciroppate!”.

Insomma le classiche vicende tipiche di una donna in dolce attesa che il comico ha raccontato con la sua solita verve.