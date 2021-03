Moda uomo Primavera 2021: Ermal Meta ha un milione di cose da dirci

Questo Sanremo 2021 ha regalato a noi spettatori e fashion victims importantissime lezioni in fatto di tendenze moda: l’ultima ci arriva da Ermal Meta con la sua giacca brillante.

La giacca di Ermal Meta detta tendenza moda Primavera 2021. Il Festival di Sanremo ha visto i riflettori puntati sul cantautore albanese, in particolar modo sui suoi outfit che lanciano lezioni di stile per le più audaci.

Tutti i look stravaganti che Ermal Meta ha indossato durante la settantunesima edizione del Festival della musica italiana sono firmati Dolce & Gabbana. Lo rivela lo stylist del cantante, che da anni si occupa della sua immagine pubblica, Fabio Mercurio. L’obiettivo finale era quello di dar vita ad un uomo a metà tra il romantico e lo stile anni ’70. Ecco il perché delle fantasie eccentriche, delle paillettes, degli stivali metallizzati.

Ermal Meta è icona indiscussa di glam.

La giacca brillante di Ermal Meta a Sanremo 2021: è tenenza Primavera Estate

Un capo innegabilmente elegante che può essere riadattato facilmente anche in chiave femminile. E non è necessario il palco dell’Ariston per sfoggiarlo.

Siamo di fronte ad un classico blazer maschile, ma arricchito di dettagli estremamente luminosi.

Un look che sposa la tendenza di Sanremo 2021 a vestire brillanti e paillettes.

Il cantante ha abbinato questa chicca della collezione primaverile ad una camicia in seta con dettagli in strass sul colletto e i polsini, ma immaginata in un contesto femminile, la giacca con i brillanti di Ermal Meta può completare un outfit con minidress per un risultato super sexy ed elegante. Ed è subito Saturday night!